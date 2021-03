Precio de la tortilla en Veracruz podría alcanzar los 20 pesos

-Ante la alza en el precio de la tonelada del maíz, que mantenía un precio de 6 mil 200 pesos y ahora está oscilando entre los 7 mil 400 y 7 mil 600 pesos.

Ante el inminente alza del precio del maíz en México, el presidente de la Unión de Molineros de Veracruz y Boca del Río, Zenón Uscanga Jiménez, advirtió que antes de que concluya este mes de marzo, podría incrementar nuevamente el precio de la tortilla y llegar a los 20 pesos el kilo.

A la pregunta ¿Podría nuevamente subir el precio de la masa y la tortilla? Respondió “Sí, si el gobierno federal no mete las manos, no estabiliza los precios, esto nos va a rebasar y tendría que subir forzosamente, al día de hoy sería entre un peso y un peso cincuenta centavos, pero si no se estabiliza, va a subir más aún, si claro desde antes que termine este mes”.

El entrevistado sostuvo que el precio de la tortilla está sujeto a la oferta a la demanda, por lo que cada industrial es libre de aumentar el precio de este alimento de la canasta básica de los mexicanos.

Ajuste al precio de la tortilla

Uscanga Jiménez, aseguró que anteriormente la tonelada de maíz, tenía un precio de 6 mil 200 pesos, ahorita está oscilando entre los 7 mil 400 y 7 mil 600 y en el caso del Maíz Sinaloa, su precio es de 8 mil pesos.

Presidente de la Unión de Molineros de Veracruz y Boca del Río, Zenón Uscanga Jiménez

“Todos hicimos un ajuste al precio, sobre el mes de diciembre y otros lo trasladaron hasta el mes de febrero, pero después de eso, resulta que el gas subió de una manera desproporcionada, que no lo tenía nadie calculado, pero aunado a eso, ahora tenemos un problema mayor que es el tema del maíz, empieza a dispararse muy fuerte, en tres semanas se ha disparado sobre mil 400 pesos más el valor del maíz, anda en el orden de los 7 mil 200 a los 8 mil pesos la tonelada de maíz”, comentó.

Dicha situación preocupa al sector, debido a que se acaba de realizar un ajuste al precio de la tortilla durante el pasado mes de diciembre y febrero.

“La base de la dieta, el desayuno del veracruzano es la masa, gorditas, empanadas, picadas, tortillas, que están subiendo de una forma descontrolada”, comentó.

Se desconocen la razonas por las cuales se están registrando estos drásticos incrementos al maíz; esto luego de que el titular de la Profeco, a nivel nacional, reportó una abundancia del grano y no había razón por las cual pudiera incrementar su precio en el país.

“Mira lo que está pasando, algo sin precedentes, nunca se había visto un efecto tan fuerte”, concluyó.

El precio del kilo de la tortilla, está a 18 pesos y con la aplicación del nuevo incremento, podría subir hasta 19 pesos con 50 centavos o hasta 20 pesos, al igual que la masa que se vende a 9 pesos el kilo.

