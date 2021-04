Precandidatos de fuerza por México en Veracruz avalan firmar el Acuerdo por la Democracia rumbo a las próximas elecciones

El Acuerdo por la Democracia es un esfuerzo que están haciendo los gobiernos de la república y de algunos estados para lograr una contienda electoral de respeto y a la altura de las expectativas del pueblo mexicano.

Por lo cual, es bienvenido, externó el precandidato a la alcaldía de Veracruz por el partido Fuerza por México, Gustavo Souza Escamilla.

“Creo que todos los acuerdos que están enfocados a aquella civilidad, respeto y esos acuerdos conllevan a una campaña y a una elección que sea ordenada, que sea educada, bienvenido”, afirmó el entrevistado.

En torno a la negativa de los partidos integrantes de la alianza “Va por México” y algunas otros para firmar este pacto, el también ex presidente del Patronato del Fideicomiso del 2 por ciento a la Nómina en el estado aseguró que se están “amarrando el dedo”.

Para lograr una contienda electoral con respeto

“Seguramente tienen pensado: “si no gano, arrebato” y por eso es que no quieren firmar ningún acuerdo porque de antemano están pensando que pueden hacer uso de la fuerza u otro tipo de acciones que no sean las adecuadas de una elección como nosotros pretendemos, que sea ordenada y bien realizada”.

Por su parte, el notario público consideró que el pasado proceso electoral se llevó a cabo de una manera transparente, respetando la voluntad del pueblo de México.

Lo cual se vio reflejado en el triunfo de quien hoy es el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, el también ex secretario de Turismo de Veracruz avaló el papel que desempeñó el Instituto Nacional Electoral (INE) en la pasada elección, toda vez que fue imparcial y mostró su autonomía para conducir de la mejor forma este ejercicio democrático.

Precandidatos de Fuerza por México avalan el Acuerdo por la Democracia

“Los últimos procesos electorales han sido muy bien realizados. Tengo mucha confianza en el Instituto Nacional Electoral, tan es así que el actual gobierno, pues, gobierna precisamente porque el INE cuidó la elección pasada y respetó la voluntad ciudadana (…) Mostró que no obedece a intereses personales”.

Al respecto, manifestó que hay que respaldar el trabajo de este organismo, pues quedó evidenciado que no obedece a ninguna línea y confió en que la siguiente contienda sea igualmente limpia, en orden y sin contratiempos.

