Precandidato de Morena en Medellín renuncia a sus aspiraciones; lo amenazaron

Enrique Trejo Morales, precandidato a alcalde por Morena en el municipio de Medellín de Bravo, renunció a sus aspiraciones políticas, luego de supuestamente haber recibido amenazas a través de mensajes en su celular.

En rueda de prensa, Trejo Morales, fundador y militante de Morena en Medellín de Bravo, aseguró que interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Fueron mensajes de texto que me enviaron, eran palabras altisonantes que me mandaron”.

“Recibí una serie de amenazas que lo platiqué con quien tenía que platicarlo que es mi familia, el día 16 de marzo para ser exacto. Recibimos unos mensajes de amenazas y se interpreta que es la situación política que se está viviendo en todo el estado.

“Fueron mensajes de texto que me enviaron, eran palabras altisonantes que me mandaron, donde me trataban de amedrentar, pero el segundo mensaje fue mucho más explícito hacia mi familia y opté en ese momento, con mi esposa y mis hijos, que no íbamos a continuar en la contienda por la alcaldía de Medellín”, comentó.

El empresario dijo que desgraciadamente la rivalidad que existen en el estado de Veracruz se ha transformado y se ha elevado a agresiones de violencia política y violencia de género.

“Si tengo miedo, tengo que reconocerlo, pero tampoco puedo acobardarme porque después de esto, el día 18 de marzo, Marcos Isleño levantó dos denuncias en contra mía, yo siento que fue algo muy premeditado y aprovecho, también para mandarle el mensaje al señor Isleño, que me acusa de amenazas y equis circunstancias, yo nunca pensé que esta situación fuera a tornarse a este rumbo”, comentó.

“Públicamente le ofrezco disculpas a Marcos Isleño, si lo he ofendido, realmente lo único que he hecho es repetir lo que ustedes han dado conocer sobre los actos de violencia hacia la mujer, si lo ofendí en su momento, ante ustedes le digo discúlpame contador, no es mi intención es una lucha política, lo único que he hecho es decir que no estoy de acuerdo en su personalidad, trabajo y esencia política, porque no va de acuerdo con lo que es Morena”, comentó.

Destacó que el pasado viernes acudió a la Fiscalía General del Estado y ante el fiscal especializado en materia de delitos electorales. Manifestó su miedo e inseguridad, hacia su persona, familia y colaboradores.

“Es lamentable que la controversia entre políticos, se convierta en algo personal y que la política de este país, se convierta en juicios penales y administrativos, responsabilizo abiertamente al contador Marcos Isleño Andrade, como responsable de cualquier atentado y agresión, en contra de mi persona, sobre todo de mi familia, y de cualquiera de mis colaboradores”, comentó.

Precandidato de Morena en Medellín renuncia a sus aspiraciones; lo amenazaron

También presentó ante el OPLE su queja por las amenazas que ha recibido, a través de su número celular.

Agradeció a las autoridades competentes por otorgarle protección personal, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Concluyó que no se retira de política de Medellín, sólo hará una pausa por la situación que está travesando.

