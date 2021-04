Precandidato acusa al Partido Cardenista de rechazar el registro de su planilla

El precandidato a la alcaldía de Veracruz acusó al Partido Cardenista de rechazar la documentación para el registro de su planilla

Precandidato del Partido Cardenista ya registrado ante el OPLE a la alcaldía de Veracruz, acusó a la dirigencia estatal y al comité municipal del partido, de intentar despojarle de la candidatura, al negarle la recepción de la documentación de su planilla.

Aldo Navarro Almaraz, delegado estatal del Partido Cardenista en el puerto de Veracruz, aseguró que se encuentra registrado ante el OPLE como precandidato único del Partido Cardenista a la alcaldía de Veracruz, a invitación expresa del dirigente estatal Antonio Luna Andrade.

Sin embargo, apuntó, el miércoles que acudió a la sede estatal del partido en Xalapa, se le rechazó la recepción de la documentación de su planilla, en donde la secretaria general dijo simplemente que no podía ser ya precandidato.

Fue remitido al Comité Municipal del partido en Veracruz, en donde los representantes también le expresaron, sin mayores argumentos, que ya no será el precandidato a la presidencia municipal del puerto.

“Tuve una reunión con ellos, pero manifestaron que no sería el candidato, aunque no dijeron los motivos, se los pedí por escrito”, anotó.

Te puede interesar:

Resaltó que ya había un compromiso, al grado que llevó a cabo su registro ante el Organismo Público Local Electoral, y realizó precampaña en el tiempo que marca el OPLE con recorrido por 40 colonias de Veracruz.

“Cuando me registré lo hice como precandidato único, ahora me encuentro con la sorpresa que me niegan la recepción de la documentación en Xalapa y el Comité Municipal no me acepta como precandidato”, subrayó.

Mostró su sospecha de que el partido busca registrar a otro candidato, y con ello incumplir lo pactado.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook / ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen