PRD pide investigar a ex titular de la SSP por supuestas desapariciones forzadas

Para el PRD no basta con la renuncia de Hugo Gutiérrez Maldonado, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el estado de Veracruz, ahora exigirá que se realice una investigación en torno a las supuestas desapariciones forzadas que se registraron durante su administración, incluso de elementos activos de la propia corporación, así lo denunció en rueda de prensa, Sergio Cadena, dirigente estatal del PRD.

“El PRD no está conforme nada más con la renuncia del exsecretario de seguridad pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, porque las causas que llevaron a su renuncia son muy graves, se habla de desapariciones forzadas, de elementos de la propia corporación y ahí como ejemplo el Archie, a donde nos lleva esto a razonar que la SSP, está totalmente penetrada por los grupos de la delincuencia organizada, la famosa seguridad que nos vendió la cuarta transformación, ustedes la viven aquí y nosotros la vivimos en todo el estado, es una gran mentira, no hay nada de seguridad y lo que nosotros pedimos que se investigue el actuar del exsecretario de seguridad pública, que no basta nada más con la renuncia, regresarse a su tierra y vivir la vida en paz”, comentó.

Destacó que las estadísticas no mienten de levantones y homicidios dolosos, así como el estado con más feminicidios, ocupando hasta ahora en segundo lugar nacional.

“La delincuencia organizada está en todo el estado de Veracruz, tenemos desapariciones, levantones, homicidios dolosos, somos el cuarto estado de la República, con más homicidios dolosos, eso nos lleva a entender que la secretaría no está haciendo nada en ese aspecto y pedimos que se investigue y por supuesto que se corrija el actuar de la SSP, que ha dejado mucho que desear”, comentó.

Sergio Cadena, dirigente estatal del PRD, dijo que es evidente que no se está realizando ningún trabajo para contener la inseguridad que existe en la entidad veracruzana, por parte del gobierno estatal.

El entrevistado dijo que durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se tocó el tema de los policías desaparecidos, y por la tarde el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, presentó su renuncia.

“Ellos tienen información y quisieron limpiar al gobierno sacándolo de aquí, nosotros como partido de oposición tenemos ese deber, tampoco estamos de acuerdo que con las simples renuncias quede todo tapado”, comentó.

Citó como ejemplo el caso del doctor Roberto Ramos Alor, ex secretario de Salud en el Estado, quien dejó supuestamente hecha un desastre esta dependencia estatal, cuando se detectaron facturas por más de mil 400 millones de pesos en insumos, detectados por el Órgano de Fiscalización en la Cuenta pública 2021.

“Cuando se hizo la revisión física en los almacenes, no estaban esos insumos, esa fue la salida de Ramos Alor, pero se ha quedado todo en contubernio con el gobierno y no se procede en contra de estos, son delincuentes que tiene que aclarar donde están los mil 400 millones de insumos que esa secretaría compró”, comentó.

Destacó que por el momento estas denuncias se están haciendo públicas, porque necesitan tener elementos consistentes para presentar una denuncia penal.

