Por “pésima” calidad del agua, MOCI se planta afuera de palacio municipal

Este sábado, integrantes del Movimiento Civil Independiente (MOCI) realizaron un plantón a las afueras del palacio municipal de Veracruz, a fin de denunciar la mala calidad del agua, cortes de suministro, cobros indebidos y poner un alto al mal servicio.

Al sitio llegó Joel Arturo Reyes Anicua, vecino de la colonia Agustín Acosta Lagunes de la ciudad de Veracruz, quien evidenció la mala calidad del agua que le llega a su hogar, mostrando un pequeño recipiente con una cantidad de la misma de tono turbio.

Aseguró que este hecho ya lo ha reportado en diversas ocasiones al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) y a la regiduría 13 del ayuntamiento de Veracruz, la cual tiene a su cargo dicha comisión y a la fecha nadie ha respondido para dar solución a este problema.

“La calidad del agua es pésima. Aquí traigo la muestra, es un agua sucia, de color chocolate, que llega en cualquier momento. No es todo el tiempo, pero digamos, 20 minutos limpia y otros 10 sucia. El problema es que esa agua, cae, obviamente, al bañarse, al asearse la boca, al lavar los trastes. No se puede hacer comida ni nada, no es para consumo humano, definitivamente, es un agua inservible, tiene uno que estar comprando garrafón y no siempre tiene uno para todo ese tipo de gasto. El asunto es que he presentado mi queja al Grupo MAS y hasta la fecha no me han atendido, me la recibieron, pero he ido a darle seguimiento y no me contestan ni siquiera el teléfono. No me permiten ver a la persona que dicen que está encargada de mi caso. Vine a la regiduría 13 a pedir apoyo y hasta la fecha como si no hubiera pasado”.

El afectado externó su hartazgo por este problema que lo aqueja no sólo a él, sino a decenas de familias de diversas colonias, sin que a la fecha haya autoridad que se haga responsable de buscar una solución.

El quejoso mencionó que esta situación la ha venido padeciendo desde el año 2017 y, aunque cuadrillas de trabajadores han ido a revisar y monitorear la calidad del vital líquido de esa zona, nadie sabe qué ha pasado porque siguen en las mismas condiciones, incluso, ya denunció este hecho a la delegación en Veracruz de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“El problema no se resuelve, ya fui a la PROFECO, me recibieron la queja, pero no me han dado audiencia. Fui esta semana, me dijeron que en la próxima y ya me dan audiencia, según, para el día 22 tengo que presentarme allá”.

En esta ocasión, indicó que se enteró por la radio de esta oportunidad de MOCI para denunciar los diferentes casos y aprovechó para hacerlo público.

Cabe mencionar que en este plantón se pueden apreciar las diversas pancartas de cartulina colocadas en un tendedero en donde dan a conocer las distintas quejas de personas afectadas de colonias como: Hidalgo, Cuauthémoc, fraccionamiento Reforma, entre otras.

