Por pandemia, Atarazanas oferta talleres y eventos de manera híbrida

Debido a las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de Covid-19, los talleres con que cuenta el Centro Cultural Atarazanas se han limitado a un cupo de 10 personas aproximadamente y aplicando los protocolos de salud establecidos, por lo cual, ya se contempla mantener un esquema híbrido a fin de que más personas puedan disfrutarlos, señaló el subdirector de Programación y Contenido del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), Marco Darío García Franco.

“Calculando 10 personas, dependiendo del espacio. Aquí en el centro cultural, que es un espacio muy amplio y muy ventilado, podríamos aspirar a un poco más, pero tienen que ser talleres como muy controlados (…) En ese sentido, estamos teniendo más público que antes, lo cual, es muy bueno, digo, eso implica ampliar los públicos a los que llegamos (…) Nuestra estrategia es tener una protesta híbrida (…) En realidad toda la oferta cultural: exposiciones, muestras, proyecciones, todo lo que el instituto ofrece, tenga una salida en línea y otra presencial y así vamos a seguir trabajando”.

Aunado a ello, explicó que la oferta del IVEC sigue manteniéndose en línea, a través de sus redes sociales oficiales, es decir, todos los talleres, diplomados, cursos y seminarios y lo que se pretende mejorar y dignificar el espacio con el objetivo de que las y los usuarios lleguen a un sitio limpio y en condiciones para desarrollar sus habilidades y el esparcimiento.

Insistió en que, aunque al momento es poca la asistencia en esta sede, se pretende que una vez que avance la vacunación y mejores las condiciones epidemiológicas en la ciudad de Veracruz, comience a incrementarse el número de visitas para sus diversos cursos o eventos culturales.

“Lo que quisiéramos es poder regresar a este momento antes de la pandemia, donde teníamos listas de espera y tenemos que decir: ya no podemos aceptar más gente, pero sabemos que eso no va a suceder, que con la nueva normalidad no va a suceder así”, dijo el funcionario.

Resaltó que las plataformas digitales les han permitido aprender en torno a otras formas de interacción, lo cual es satisfactorio porque ha sido muy práctico y ha tenido un alcance muy positivo que favoreció a las poblaciones ubicadas en sitios inaccesibles.

Así también, García Franco comentó que este recinto pretende recuperar esta vocación dedicada al arte popular veracruzano y actualmente la conforman la Galería de Arte Popular, el área de talleres, habrá otra para la venta de artesanías y, por el momento, se hace por eventos, aunque el fin es tener una tienda permanente de artesanía, un espacio para cafetería, una biblioteca orientada a temas de patrimonio cultural, una ludoteca, así como un escenario móvil para eventos, por lo cual, el Centro Cultural Atarazanas es ahora la sede del programa de Empresas Culturales y Creativas de Veracruz.

“Este es un programa enfocado a apoyar, impulsar, fomentar, a los emprendedores culturales y creativos (…) Este es un proyecto de este año, lo estamos haciendo respetando el semáforo epidemiológico y la recuperación de los espacios”, puntualizó el entrevistado.

Finalmente, el subdirector de Programación y Contenido del IVEC invitó a la ciudadanía a visitar si sitio virtual: http://www.ivec.gob.mx/ a fin de que conozca de su oferta cultural, artística y participen en los diversos eventos programados convocados por este recinto.

