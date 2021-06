Por la pandemia podrían aumentar casos de cáncer de mama: MUAC

En este período de pandemia por SARS-COV-2, una gran cantidad de mujeres dejó de acudir a sus citas médicas y estudios mamarios por el temor de contagios, lo cual, repercutió negativamente en sus tratamientos para el combate al cáncer de seno, señaló la presidenta de la asociación Mujeres Activas contra el Cáncer de Mama (MUAC) del estado de Veracruz, Betty Cruz Solórzano.

Asimismo, estimó que esta situación podría haber incrementado el número de casos de mujeres con la enfermedad, lo cual, no verá de manera inmediata.

“Por supuesto y esto se va a ver en unos años también, más adelante, porque muchas mujeres no acudieron a hacerse sus estudios”, dijo en entrevista.

Al respecto, la activista expuso que, inclusive, en MUAC se percataron de esta situación, pues desde que comenzó la pandemia por Covid-19 la solicitud de apoyos para la realización de mastografías, bajó hasta en un 80% por el temor a contagiarse.

Cruz Solórzano agregó que, aunado a ello, el sector salud no pudo responder a estas necesidades de quienes padecen el cáncer de mama por estar enfocado a la atención de pacientes por coronavirus, situación que demeritó los esfuerzos llevados a cabo previo al confinamiento.

“Yo lo manifesté a principios de año que se iban a dar más casos, no por el hecho de la pandemia, de la enfermedad sino los efectos secundarios que trajo la pandemia de que muchas mujeres y en sí también el sector salud no pudo responder a todos los tratamientos, a todos los diagnósticos oportunos a través de la mastografía y el ultrasonido porque, en primer lugar, ahorita, el enfoque estaba en el Covid, entonces, esa fue una parte y otra, que la mujer con el temor de acudir, pues todos nos resguardamos, por lo que, mujeres que tenían ya fechas para hacerse su mastografía pues no acudían por el temor de salir”.

La presidenta de MUAC en Veracruz mencionó que por fortuna el cáncer de mama, a diferencia de otros tipos, tiene la alternativa de que, si se atiende en etapas tempranas, se puede combatir; sin embargo, al verse interrumpidos los tratamientos, esto va en detrimento de la salud de las mujeres que lo padecen, pues el cáncer avanza.

Finalmente, recomendó a las veracruzanas a acercarse a la asociación que para que puedan orientarlas sobre la importancia y sobre cómo hacerse la autoexploración en sus senos, apoyarlas en sus ultrasonidos mamarios a quienes ya cuenten con 25 años en adelante y con las mastografías a las de 40 años en adelante, para lo cual podrá acudir a sus oficinas ubicadas en el local 1 del World Trade Center (WTC) de Boca del Río, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas o bien en el sitio: https://www.facebook.com/muacacveracruz.

