Por la pandemia de Covid-19, Monny Casas Moya canta en los camiones de la zona conurbada

Una bella voz, una bocina, un micrófono y una sonrisa son las herramientas que le permiten a Mónica Elizabeth Casas Moya y a su familia subsistir a esta crisis sanitaria derivada de la pandemia por covid-19.

Oriunda de la ciudad de Tijuana, Baja California; y radicada desde hace muchos años en la ciudad de Veracruz, “Monny” (nombre artístico) junto con su esposo Danny Ramos Simbrón –también artista- arribó a este puerto buscando establecerse y alcanzar mejores oportunidades.

Sin embargo, la pandemia lo cambió todo, pues a más de un año del confinamiento, la situación económica se ha convertido en un gran reto.

Madre de dos menores, de 10 y 12 años, sube diariamente a las diversas rutas de camión urbano, recorriendo de sur a norte y viceversa, toda la ciudad, deleitando a las y los pasajeros con famosas melodías de artistas reconocidos para, posteriormente, recibir algunas monedas.

“Nosotros somos músicos, tanto mi esposo como yo y normalmente cantábamos en restaurantes y en eventos, obviamente ahorita que se vino lo de la pandemia, pues nos recortaron en los restaurantes”, agregó.

Es un apoyo económico

“Incluso, muchos de los restaurantes que ya abrieron ahorita, pues ya no nos han vuelto a contratar porque apenas se están recuperando. Los eventos que teníamos también en fiestas, bodas, todo eso también de no poder reunirse, hace que las contrataciones no se den y, ¿qué hacemos?, pues al camión”.

A bordo de la ruta Vía Muerta de esta ciudad, la cantante reconoció que no ha sido fácil afrontar el confinamiento, por lo que esta actividad de cantar en las unidades del transporte público es lo que le ha permitido a ella contribuir con su esposo a las finanzas familiares y salir adelante.

Te puede interesar:

Incluso, han tenido que comercializar algunos alimentos y hacer trabajos de mantenimiento en otros hogares.

“No nada más nos dedicamos a esto; obviamente mi esposo, que es pintor, impermeabiliza, repella y todo eso, a parte, es músico, entonces decíamos que cuando no salen eventos en la semana tenía su trabajo de repellar y todo, pero hasta eso bajó bastante”.

Por la pandemia, Monny Casas canta en los camiones de la zona conurbada

Monny explicó que ya están establecidos en esta zona y seguirán esforzándose hasta que llegue la nueva normalidad pues, aunque de repente les llega alguna contratación, es muy esporádica y tendrán que seguir cantando en los camiones.

Por tal motivo, puso a disposición de la ciudadanía los números telefónicos 2293174478 y 2293113691 y la página de Facebook: Danny & Monny, para contrataciones en todo tipo de acontecimientos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.