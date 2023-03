Padres de familia de la escuela primaria Francisco I. Madero, ubicada en la localidad de El Zapote del municipio de Alvarado, tomaron las instalaciones, debido a que ya tienen más de un año que un salón del plantel, específicamente el cuarto grado, no cuenta con maestro, dijo María Esther González Luna, directora del plantel.

“La problemática es que casi tenemos cerca de dos años sin un maestro, vinieron de Xalapa y se lo llevaron con una licencia, entonces los más afectados son los alumnos, el año pasado fue un grupo y este ciclo escolar ya es otro grupo, ya estamos por finalizar el ciclo escolar y no hay respuesta, no mandan ningún maestro, se han hecho las gestiones correspondientes a Alvarado, con el supervisor escolar, ella a su vez ha hecho lo que le corresponde, pero no hay respuesta”, comentó.

La entrevistada dijo que, durante este tiempo, ha tenido que asumir el rol de maestra de estos grupos, sin descuidar su labor de directora del plantel, esto con la finalidad de que los niños no pierdan sus clases.

“No es lo mismo, porque yo tengo que cumplir mis funciones como directora, tengo que ir a cursos, reuniones y eso provoca que los niños, los días que yo no pueda atenderlos, se reparten con los demás compañeros o simplemente no se citan a clases y ya son días que ellos pierden, el programa nos marca unos contenidos que tenemos que abordar, y a parte de lo que se vivió con la pandemia, los rezagos educativos que tenemos, el grupo que yo atiendo, es el grupo de cuarto grado y son los más afectados y llevan un rezago muy grande para el siguiente grado”, comentó.

La entrevistada dijo que urge una solución a esta problemática que solo afecta a 17 niños de cuarto grado de primaria.

Destacó que los padres de familia, hay se cansaron de estar esperando que manden a un nuevo maestro y por ello, decidieron tomar la escuela la mañana de este jueves.

Por falta de maestro, padres de familia toman instalaciones de escuela primaria en Alvarado

“Hasta que no nos manden un maestro, no vamos a dejar la escuela, ya queremos solución, ya es a todos no solo va a ser un grupo, esta escuela nos tiene muy abandona ya, somos un pueblo, pero también nuestros hijos necesitan estudios, los niños necesitan estudiar y prepararse, nos tienen muy abandonados, sino hay solución aquí vamos a estar hasta un mes”, comentó.

Se trata de la única primaria que existe en los alrededores, donde acuden niños y niñas de Mata de Uva, Playa Zapote, entre otras localidades.

Por ello, la madre de familia, María del Carmen, reiteró a las autoridades de la Secretaría de Educación en Veracruz (SEV).

“Necesitamos maestro, no vamos a dejar la escuela hasta que nos manden a un maestro, hasta que no nos hagan caso, porque nos tienen muy abandonados”, concluyó.

