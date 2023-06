Por falta de docentes, protestan padres de familia del TEBAEV de Mata de Pita

Padres de familia del Telebachillerato de Mata de Pita, realizaron una protesta a las afueras de las instalaciones de la Delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), por la falta de docentes en este plantel educativo.

Benita Flores Pacheco, madre de familia del Telebachillerato de Mata de Pita, aseguró que, desde hace dos años, un solo maestro se encarga de cubrir todos los salones.

Se trata de una escuela que tiene al menos 100 alumnos, que no cuentan con un docente de base.

“La inconformidad es que desde hace dos ciclos escolares no tenemos los suficientes maestros en el TEBA, solo tenemos un maestro para 100 alumnos, tenemos la secretaria que nos mandaron, tenemos la directora, ya cerca de dos ciclos escolares con eso, pero pues estaban que nos iban a mandar maestros, nos mandaron uno de interinato, pero se lo llevaron, no sabemos porque, ahora se presume que hay un maestro de planta, uno que tiene plaza pero que está incapacitado y que nunca asiste, no se le acaba su incapacidad, y no mandan maestros”, comentó.

“Nuestra inconformidad es que o nos manden un interinato otra vez, o que nos manden otro maestro o el incapacitado, porque ya faltan dos porque son 100 alumnos y vienen 60 más para el nuevo ciclo escolar, más los que reprobaron y que van a regresar de nuevo, imaginase cuantos son”, comentó.

Reiteró que en la actualidad existe solo un maestro que está abarcando todas las áreas de humanidades y artes, biológicas, exactas, ciencias de la salud y las administrativas.

Se trata de un maestro que es psicólogo y que, sin tener el conocimiento de todas las áreas, debe de impartir las clases a casi 100 alumnos.

Ante la falta de maestros se suspenden las clases de manera constantes a los grados y cuartos grados y en ocasiones, ponen al personal administrativo del plantel a ponerles actividades a los alumnos.

“Pero solo para entretenerlos, porque solo les ponen un video de YouTube porque no están capacitados como los maestros en contenidos y se lo ponen en el pizarrón y ahí háganse bolas, para que pase el tiempo”, comentó.

Ya tuvieron la visita del supervisor y les dijo a los padres de familia que no estaba en sus manos y que no estaba facultado para solicitar más docentes para el plantel.

En específico hacen faltan dos maestros para que se cubran todas las áreas.

Destacó que se han enviado oficios a la SEV, para que resuelvan esta situación, sin embargo, han sido ignorados y existe preocupación de los padres de familia, porque los jóvenes ya están a punto de egresar del Telebachillerato de Mata de Pita y no están preparados para presentar un examen de admisión para ingresar a una carrera.

