Por desinformación, el cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres: MUAC

El cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte en las mujeres, esto debido a la incredulidad y la desinformación reconoció la presidenta de Mujeres Activas contra el Cáncer de Mama (MUAC) del estado de Veracruz, Beatriz Cruz Solórzano.

En el marco del mes rosa que se celebra en el mes de octubre, la activista admitió que, pese a que hoy en día existe mayor concientización por parte del género femenino en torno al tema del cáncer de mamá, este padecimiento continúa presentándose e incluso en mujeres cada vez más jóvenes.

Por este motivo, les hizo un llamado a autoexplorarse, ultrasonido mamario y realizarse sus estudios de los pechos una vez al año, lo cual, prevendrá el riesgo de llegar a una mastectomía o a un deceso por esta causa.

“Hay más conciencia, pero no como debiera, porque si fuera así, el índice bajaría y el cáncer de mama ya no sería la principal causa de muerte en mujeres. Sigue estando en primer lugar y esto nos habla de dos cosas: que la mujer no está debidamente informada y que la mujer no se cree que esta enfermedad existe”, afirmó la entrevistada.

Y es que de acuerdo al reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con motivo del día mundial contra el cáncer que se celebró el pasado 4 de febrero; el cáncer de mama constituye la principal causa de morbilidad hospitalaria por tumores malignos entre la población de 20 años y más, con 24 de cada 100 egresos hospitalarios para este grupo de edad; en las mujeres, estos tumores malignos representan 37 de cada 100 egresos y en los hombres, uno de cada 100 egresos.

Por tal motivo, Cruz Solórzano recordó que MUAC cuenta con un programa que se denomina “25 es la edad” en donde se está apoyando a mujeres más jóvenes a quienes también se les han detectado tumores que pueden desarrollar el cáncer.

Por ello, es importante que se acerquen a su médico ante cualquier situación anormal que detecten.

“Hay factores de riesgo que no se pueden modificar, es genética; podemos atacar el cáncer con la detección oportuna que es la autoexploración una vez al mes a partir de la primera menstruación, el ultrasonido de mama la recomendación es a partir de los 25 y la mastografía que es una herramienta importante para detectar un tumor cuando no es palpable”, dijo la entrevistada.

La presidenta de la asociación también destacó que, a lo largo de este tiempo, MUAC ha apoyado a cientos de féminas en diferentes etapas de su tratamiento, desde medicamentos, pelucas, estudios.

Así también, asistencia emocional con el fin de ayudarlas a sobrellevar la enfermedad a través del programa “Círculo Rosa”.

Para concluir, invitó a las personas que requieran información o apoyo a acudir a la oficina de MUAC ubicada en el local 1, al interior del World Trade Center de Boca del Río, al correo electrónico: muac.ver@hotmail.com o llamar al teléfono: 229 9230324.

