Por segundo año consecutivo, quedará suspendido el viaje de la Ruta de la Insurgencia para la niñez galardonada por la Institución de la Superación Ciudadana de Veracruz; esto como consecuencia de la pandemia de covid-19, aunque sí se realizarán las premiaciones correspondientes por su destacado desempeño académico en este 68 aniversario.

Al respecto, el coordinador general del viaje por la Ruta de la Insurgencia para los Niños Premiados por la Institución de la Superación Ciudadana, Rafael Sánchez Enríquez, comentó que consideraron importante no exponer a las infancias homenajeadas a contagios y prefirieron postergar esta actividad un período más.

“Lamentablemente, vemos que no existen las condiciones adecuadas para realizar un viaje seguro y salvaguardando la salud de los niños y de los maestros que nos acompañan se ha tomado la decisión, junto con las autoridades municipales, de no realizar el viaje en esta edición 2021. Sería el segundo año que no realizamos el viaje por cuestiones de pandemia. (…) Se suspende, no hay viaje”.

Recordó que son 111 estudiantes de educación básica que se destacaron por sus altos promedios escolares, aunque en otros períodos se ha viajado hasta con 160 infantes; por lo que el próximo sábado 20 de noviembre del presente año, se llevará a cabo la ceremonia alusiva en el Teatro Clavijero de este puerto.

“Va a haber un pequeño presente conmemorativo, por la felicitación a estos niños, un pequeño recuerdo, un regalo al igual que el año anterior en donde nosotros aquí refrendamos nuestra presencia, nuestro compromiso social con la niñez veracruzana”.

Aunado a ello, mencionó que también serán reconocidas destacadas personalidades en las categorías: Ejecutoría magisterial; Orden y Bienestar Colectivo; Decencia y Seguridad Pública; Civismo; Cultura; Generosidad; Suprema Elevación Espiritual; Dignificación del Trabajador; Colaboración Social; Educación Física y Padres de Familia.

Al respecto, remembró que el Viaje de la Ruta de la Insurgencia es una iniciativa del cabildo de Veracruz que tiene efecto gracias al respaldo de la empresa ADO desde el año 1953; aunque en los dos últimos años se ha tenido que cancelar este viaje al existir las condiciones sanitarias y de seguridad para las infancias.

Destacó que, programa consiste en un viaje y un reconocimiento que se hace de manera anual para más de 100 estudiantes que finalizaron su instrucción primaria con los mejores promedios de instituciones educativas de esta ciudad, en donde, en un lapso de ocho días, las y los menores visitan sitios como: Veracruz, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato (San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo), Estado de México, Córdoba y regresan al municipio porteño.

La finalidad de este programa es premiar y motivar a la niñez a desarrollarse en la cultura del esfuerzo; así como formación y dedicación en el nivel de educación primaria.

“Creemos en el reconocimiento de esfuerzo realizado, entonces es una forma de exhortar a los niños a que estudien y sean mejores ciudadanos y personas y que el hecho de obtener buenos resultados tienen recompensas”, finalizó.

Estuvieron presentes también en la sala de Cabildo del Palacio Municipal de Veracruz: La síndica única de Veracruz, Alma Aída Lamadris Rodríguez; así como los patronos: Adolfo Franyuti, Alfredo Llorente Martínez, José Félix Durán Becerra, Javier Alapizco Morales y Rafael Sánchez (ADO).

