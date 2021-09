Políticas de género no funcionan para evitar la violencia contra mujeres

Lo que estamos viviendo hoy en día demuestra que todas las políticas de género no están funcionando para prevenir la violencia, afirmó la vocera del Frente Nacional por la Familia (FNF) y enlace de coparticipación en el sureste, Alejandra Yáñez Rubio, luego de los recientes feminicidios y agresiones a mujeres jóvenes en la zona conurbada por parte de sus parejas.

Aseguró que se requieren políticas públicas efectivas que permitan erradicar la corrupción e impunidad desde raíz y se apliquen sanciones severas para los agresores para evitar que estos casos se sigan replicando, de lo contrario continuarán presentándose estos lamentables sucesos en que se pierde la vida de las mujeres.

“Es un total rechazo hacia la violencia contra las mujeres y que también queremos hacer un llamado a las autoridades para que no solamente se haga una investigación. La única manera de prevenir la violencia contra las mujeres en México y en Veracruz, que Veracruz es el quinto estado con mayor violencia contra las mujeres, es fortaleciendo el estado de derecho (..) no están funcionando para prevenir la violencia porque se habla de tantas políticas que tienen un sustento ideologizado y en realidad lo que necesitamos para erradicar, disminuir y combatir la violencia contra las mujeres es combatir la impunidad”.

Yáñez Rubio mencionó que al no haber consecuencias para los culpables se está abriendo la puerta a la impunidad, la cual se presenta hasta un 90% de los casos en este país, por tal motivo, estos agresores realizan sus ataques a plena luz del día, en espacios abiertos y hasta salen caminando satisfechos de sus actos.

Añadió que muestra de ello, es el caso de los responsables de los feminicidios de Montserrat Bendimes, Marlon “N”; de Martha Yolanda, Iván “N” y el agresor de Karla Guadalupe, Ernesto “N” hoy gozan de libertad e impunidad, pues las autoridades no han dado con su paradero ni reportado ningún avance en las investigaciones.

Igualmente, recordó que, en el 2006, 2011 y 2016, según datos de la Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares (Endireh) hay en México 19 millones de mujeres que fueron víctimas de violencia por parte de su pareja, en donde, el 49.2% de estas no se lo comentaron a nadie y, del 48% que sí lo dio a conocer a alguien, no presentó denuncia ni solicitó apoyo a la Fiscalía y sólo el 5.6% de aquellas que sufrieron violencia física o sexual por parte de su pareja requirió auxilio; lo cual habla de que las víctimas prefieren no denunciar debido a los riesgos que ello les implica debido a la impunidad.

“Porque a lo largo de los años hemos visto que, quienes denuncian, luego son perseguidas por el mismo perpetrador. A veces te va peor cuando denuncias. El estado, aquí en este caso el gobierno encabezado por el ingeniero Cuitláhuac tendría que comprometerse a que en las denuncias presentadas se haga una verdadera persecución del delito para que así las mujeres que son víctimas de violencia se animen a denunciar (..) Es una cifra muy lamentable y por esta razón está incrementado, lo estamos viendo en Veracruz y dicen: la mujer es víctima sólo por el hecho de ser mujer, no. La mujer es violentada y lastimada porque hay impunidad, ese es el principal cáncer de nuestro país” subrayó la entrevistada.

La defensora pro vida mencionó que en uno de los casos la agrupación se acercó a la familia de la víctima para ofrecer apoyo legal, en tanto, en estos últimos casos no hubo la oportunidad debido a que se atravesó el lapso de la pérdida del líder del FNF en Veracruz, Alberto Baca, sin embargo, existe el interés por brindar apoyo y externó su solidaridad y disposición para apoyar a la señora Corey, madre de Karla Guadalupe quien actualmente se encuentra internada en el Hospital Regional de Veracruz en estado grave a consecuencia de los martillazos que su ex pareja le propinó en la cabeza.

“Dentro de los grupos que trabajamos en favor al derecho a la vida, defendemos el derecho a vivir en toda etapa de desarrollo. En el caso de Montserrat Bendimes, en el caso de Martha Yolanda y en ahorita en el caso de Karla Guadalupe, obviamente nos queremos unir al sufrimiento de la familia. Nos sentimos totalmente conmovidos y queremos ayudar en lo que fuera necesario”.

Políticas de género no funcionan para evitar la violencia contra mujeres

Por su parte, consideró que el gobierno del estado de Veracruz debe invertir en oficinas y personal apto para brindar atención a las víctimas e infraestructura adecuada, con sistemas de cómputo e instalaciones adecuadas que respondan a la celeridad que estos casos ameritan y que el titular del ejecutivo estatal haga un compromiso no sólo de palabra sino de hechos.

Finalmente, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que actúe en consecuencia y erradique la corrupción y la burocracia, toda vez que en esos entes de justicia no existe recurso ni para las copias y las víctimas tienen que estar financiando hasta eso; además, que capaciten al personal no sólo a trabajar con perspectiva de género, sino humanista.

