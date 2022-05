PMA clausura Acuario de Veracruz por presuntas irregularidades  

Por presuntas irregularidades detectadas desde el 2021, y al no ser solventadas como marca la ley, la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) clausuró este jueves el Acuario de Veracruz.

Sergio Rodríguez Cortés, titular de la dependencia señaló que, el personal administrativo del Acuario de Veracruz, nunca dio una información a la dependencia Estatal sobre sí cumplían las normas de operatividad que requiere el recinto.

“Lamento mucho que el objeto de la orden de inspección no haya sido contestada por parte del Acuario de Veracruz, es decir, si ellos nos hubieran garantizado la tranquilidad de la información que necesitamos, no hubiera sido necesario la clausura total, temporal. Pero al no tener la certeza del bienestar animal, de la buena operatividad del Acuario, y fundamentalmente en materia de competencia de la Procuraduría del Estado tenemos que tomar está medida”, apuntó.

Rodríguez Cortés, aseguró que no es un tema de multas, sino de operatividad, y espera que a la brevedad puedan tener su documentación al corriente para poder volver a abrir el Acuario de Veracruz.

“Es una medida provisional, yo espero que, en la medida que vaya fluyendo la información y teniendo la tranquilidad de lo que está pasando, pudiéramos abrir el Acuario de Veracruz, yo espero que no sean muchos días, no es una cuestión de multas, eso es muy importante decirlo, es una cuestión de la operatividad del Acuario”, agregó.

“Creemos desde el Gobierno del Estado que ha vivido en la anarquía en los últimos años, es decir, no le rinde cuentas a nadie, no sabemos que está sucediendo, y comunidad protectora del medio ambiente en Veracruz y siendo un organismo público descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propia, estamos instalando este procedimiento administrativo, en dónde ya los jueces nos dieron la razón”, culminó.

Por: Alejandro Ávila

