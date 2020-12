Este viernes ya se cumplió una semana del plantón que el Movimiento Civil Independiente (MOCI), realiza a las afueras del palacio municipal de Veracruz, para exigir al alcalde Fernando Yunes Márquez el retiro de la concesión del Grupo MAS. Esto por el mal servicio que está otorgando a la ciudadanía; también exigen que sean cancelados los retenes recaudatorios de la Dirección Municipal de Tránsito contra la ciudadanía.

Jesús López Peña, integrante del MOCI, lamentó que el presidente municipal de Veracruz haya ignorado su propuesta de dialogar; sobre todo porque la mayoría de las personas que se encuentran en el plantón son de la tercera edad y están padeciendo el frío que se ha registrado en los últimos días en la ciudad.

Incluso responsabilizó a las autoridades municipales en caso de que alguna persona sufra algún daño en su salud; esto debido a que se están exponiendo a las bajas temperaturas, sobre todo durante la madrugada.

Plantón del MOCI cumple una semana a las afueras del Palacio Municipal

“No tiene sensibilidad el señor, sobre todo porque son personas de la tercera edad, que les están cortando el agua de manera injustificada, otras les tapan el drenaje, si las autoridades de salud, están diciendo que me lave las manos para que me cuide del covid-19, que tenga mi casa aseada, como lo voy a hacer si me cortaste el agua, hay gente de la tercera edad, que pasa aquí el día y la noche”, comentó.

El entrevistado aseguró que el munícipe porteño, ha pasado por el plantón del MOCI y la agrupación de motociclistas Veracruz no te rajes, y solo ha saludado y sonreído.

“Hoy pasó por aquí y nos saludó, que le costaba acercarte y decir al rato los voy a atender; pero pasó y saludó y yo lo siento como una burla, para todos los compañeros que están aquí, sobre todo personas de la tercera edad”, comentó.

Te puede interesar:

El entrevistado recordó que hicieron entrega de un pliego petitorio al presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, que consta de cinco puntos donde solicitan la extinción de la concesión del agua al Grupo MAS de acuerdo al artículo 97 de la Ley Orgánica del Estado de Veracruz, un alto al cobro del predial y que no haya retenes del departamento de Tránsito Municipal.

Los quejosos aseguran que el plantón permanecerá hasta que sean recibido por el alcalde de Veracruz, no por otra autoridad municipal.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen