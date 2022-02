Pierde paciente 45 kilogramos tras cirugía bariátrica en UMAE del IMSS Veracruz

Pierde paciente 45 kilogramos tras cirugía bariátrica en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS Veracruz

El químico clínico de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), Hospital de Especialidades No. 14 del Centro Médico Nacional (CMN) “Adolfo Ruíz Cortines”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte, Christian Torres Azuara, fue canalizado por el servicio de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores IMSS al servicio de Cirugía General, al estar diagnosticado con hernia de disco lumbar y hernia de pared abdominal.

Por lo que, sus molestias eran persistentes y muy dolorosas; sin embargo, al padecer sobrepeso, no era candidato a cirugía para resolver sus patologías.

“Al llegar con el doctor Octavio Ávila Mercado, jefe de Servicio de Cirugía General, me comentó la alternativa de la cirugía bariátrica para mejorar mi calidad de vida. Me operaron el 28 de agosto y a partir de ese momento empecé a vivir un proceso de disminución de peso, ya he perdido aproximadamente 45 kilos. En cuestión de calidad de vida, los dolores de la lumbalgia y de la hernia de pared han disminuido notablemente e incluso ya hago movimientos que no podía realizar debido a mi sobrepeso”, comentó Cristian.

El químico reconoce la habilidad y conocimiento del cirujano Ávila Mercado, por la que definió como una excelente y minuciosa cirugía, ya que refiere que no le costó la recuperación y que se fue tranquilo a casa por los estudios postoperatorios que le llevaron a cabo.

Además de que durante todo este tiempo el médico, se ha mantenido al tanto de su evolución.

“La verdad al IMSS tengo mucho que agradecerle, por la cuestión de que me brindó la oportunidad de mejorar mi calidad de vida y pues me siento feliz, me siento tranquilo porque durante mucho tiempo traté de hacer lo logré gracias al apoyo del doctor Ávila y de la doctora Rossana Viola Falcón, jefa de Servicios de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores IMSS, que fue quien me envió”, añadió Cristian.

El cirujano expuso que este caso es uno más que refleja la preocupación que tiene el Instituto por la salud de los trabajadores y del seguimiento oportuno que realiza el Servicio de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores IMSS canalizándolos a la especialidad que corresponde para atender sus patologías.

“En este caso el paciente es canalizado al módulo de Cirugía bariátrica y Endoscopía avanzada del servicio de Cirugía General, el cual funge como apoyo a diversos servicios, principalmente Neumología y Traumatología, para iniciar el protocolo correspondiente, que incluye consultas de Nutrición, Psiquiatría, Medicina Interna, Endocrinología, entre otras para garantizar su apego al manejo nutricional inicial y posteriormente se realiza la cirugía”, señaló el galeno.

Explicó que para este tipo de procedimientos quirúrgicos se cuenta con equipo y tecnología de grapeo laparoscópico y energía avanzada, con la cual se pudo realizar la resección del 80 por ciento del estómago.

Principalmente del sitio donde se produce la hormona del hambre, que es el fondo del estómago, lo cual da una restricción para mesurar la cantidad de comida que se ingiere.

Ávila Mercado indicó que posterior a la cirugía se realizaron estudios de seguimiento para evidenciar que anatómica y clínicamente no hubo eventualidades y que el paciente se encontraba estable en todos sus parámetros, para lo cual se apoyaron en los servicios de Laboratorio y Radiodiagnóstico.

Finalmente, enfatizó sentirse orgulloso por la evolución de Torres Azuara, ya que además de limitar sus comorbilidades, ha logrado moverse más fácilmente y realizar sus actividades con mayor agilidad.

Lo cual cumple con el propósito de este tipo de procedimientos y por supuesto el Seguro Social, mejorar la calidad de vida de los derechohabientes y sus trabajadores.

