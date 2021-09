Piden justicia para tlacuache agredido en zona norte

Este viernes, activistas externaron su indignación y demandaron a las autoridades locales y estatales encargadas de la protección animal investiguen y sancionen a quien o quienes resulten responsables del ataque del que fue objeto un tlacuache presuntamente en una colonia de la zona norte de esta ciudad, esto tras viralizarse un video en las redes sociales.

En donde una mujer adulta agrede a escobazos a un tlacuache lastimado en sus patas traseras y su cadera, luego de que un hombre joven lo ayudara a salir de una bolsa la cual había sido abandonado en la vía pública.

De acuerdo a la protectora de animales y creadora del grupo “Cuka la Tlacuacha”, Annie González, explicó que por ignorancia de las personas se esté matando de una manera muy cruel a especies como el tlacuache, por lo que pidió a las autoridades reforzar campañas de concientización y sensibilización para proteger a la fauna silvestre.

Asimismo, señaló que de acuerdo a lo que un grupo de activistas ha investigado, dicho acto aconteció durante la tarde de este jueves 9 de septiembre del presente año, en la colonia Astilleros ubicada al norte del municipio porteño.

“Estamos muy indignados por este acto de crueldad contra el animal. Lo asesinaron, había más gente, según el video y nadie hizo nada para defenderlo, prefieren grabarlo que hacer algo. Esta señora lo agarró a escobazos sin importar que ya estaba lastimado”.

Te puede interesar:

“En el video aparece un chavo que fue el que encontró al animal, no sabemos cómo llegó al lugar y cómo es que estaba dentro de una bolsa (el tlacuache), pero el sujeto no hizo nada para protegerlo; la señora que lo golpea dice que el tlacuache le rompe la ropa, ellos no hacen eso, hay mucha ignorancia”, recriminó la entrevistada.

Argumentó que estas especies son vistas en la zona norte de la ciudad de Veracruz debido a que se trata del último canal silvestre que tienen para poder sobrevivir ante el crecimiento de la mancha urbana, lo cual, ha reducido su hábitat, por ello, exigió que se respete a los tlacuaches, ya que es la raza humana la que están invadiendo sus áreas.

De la misma manera, Annie González recordó que, hace unos meses también se hizo viral otro acto de crueldad contra un tlacuache por parte de un sujeto que tomó al animal como una piñata, golpeándolo en reiteradas ocasiones contra el pavimento.

Finalmente, junto con otras activistas solicitó a las autoridades ambientales se actúe en consecuencia y que se castigue severamente este tipo de hechos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.