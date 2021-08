Piden cerrar bares y restaurantes por llegada del huracán “Grace”

Autoridades estimaron que se el huracán “Grace” no impacte en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río; piden a dueños de bares y restaurantes cerrar antes de las 23:00

En reunión con el comité de emergencias de la ciudad de Veracruz, autoridades municipales de este puerto dieron a conocer que, con base al análisis de la trayectoria del huracán “Grace”, se estima que éste no impacte en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Pese a ello, comentaron que se tomarán medidas preventivas, pues no se descarta que pudieran presentarse lluvias de moderadas a fuertes y vientos del sur y norte que podrían representar riesgo.

“Grace” no impactará de lleno en la zona conurbada

“El modelo que estamos analizando aquí, como el que ha dicho Protección Civil tanto estatal como federal es que no impacte en la zona de Veracruz-Boca del Río, repito, no impacte en la zona de Veracruz-Boca del Río. Desgraciadamente parece que impactará en la zona norte de nuestro estado, probablemente entre Martínez de la Torre y Poza Rica, sin embargo, esto no es para confiarnos”.

Asimismo, informaron que, como parte de estas acciones, ya solicitaron a propietarios de restaurantes y bares el cierre anticipado de sus negocios, con la finalidad de que, a más tardar a las 11 de la noche de este fin de semana ya no haya presencia de clientes en los mismos y que la mayor parte de la ciudadanía se resguarde en sus domicilios.

“Cerrar cerca de las 11:00 de la noche máximo la última persona tiene que haber abandonado estos lugares, en virtud de que se espera que las lluvias empiecen este viernes entre 8:00 y 9:00 de la noche de manera muy intensa y tratar de no tener gente en la calle en el transcurso de la noche”.

Te puede interesar:

Destacaron que todas las áreas operativas del ayuntamiento porteño se encuentran de guardia las 24 horas del día y mantendrán estrecha coordinación con el Grupo MAS y la Comisión Federal de Electricidad (CFE); de la misma forma, anunciaron que los eventos municipales quedaron cancelados para este sábado debido a este pronóstico.

Añadieron que en la zona del Canal de La Zamorana cuentan con cinco bombas operando, una de ellas recientemente adquirida por parte de las autoridades estatales y sus compuertas se encuentran abiertas, así también las de la Laguna de Lagartos para que haya fluidez pluvial.

Piden cerrar bares y restaurantes por llegada del huracán “Grace”

Por su parte, llamaron a la población barrer el frente de sus viviendas, no tirar basura y evitar sacar los desechos después de las 6:00 de la tarde.

Finalmente, hicieron una invitación a evitar compartir información falsa y pusieron a disposición los teléfonos de emergencias del municipio 229 2002270 y 229 2002271 para cualquier reporte o bien al 911; de la misma manera las redes sociales del ayuntamiento que se pueden encontrar como: Veracruz Te Quiero.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.