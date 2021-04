Pide sector LGBT a políticos hacer realidad ley de matrimonios igualitarios

Integrantes de la asociación LGBT “Jarochos”, A.C., hicieron un enérgico llamado al legislativo local y a candidatos a cargos de elección popular a que dejen de utilizar a miembros de la comunidad sólo para tomarse la foto y que aterricen los grandes temas pendientes que hay con este sector de la población como es la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad y de Adopciones, externó el presidente de dicha asociación, Enrique Izacur Maldonado.

“Lo que queremos es una propuesta real y no las promesas eternas de sí te voy a ayudar, sí te voy a ayudar, pero tómate la foto conmigo para que vean que sí apoyo, o sea, no. Queremos un apoyo real”, dijo en entrevista.

Enrique Izacur Maldonado.

De la misma manera, pidió a las dirigencias de los partidos a ser responsables y a elegir a los miembros de su comunidad que cuenten con los perfiles más adecuados para que los representen de manera sustantiva, que verdaderamente trabajen para apoyarlos y no únicamente los abanderen para ir a “llenar” un puesto porque está disponible o porque les sirve a algunas personas para atraerles más votos debido a su popularidad.

“También exhortamos a los partidos que han hecho campañas con miembros de la comunidad como candidatos que sí nos tomen en cuenta, que no sea nada más la publicidad para jalar votos, gente o popularidad (…) No es por discriminar ni nada, pero no nada más que designen a la estilista famosa porque es famosa y la voy a poner para jalar gente, no. Tienen que tener una propuesta real, conocimiento de causa en los asuntos de la comunidad”.

Recordó que, en mayo de 2016, el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, propuso al Poder Legislativo Federal una iniciativa a nivel nacional de “matrimonio sin discriminación”, con lo cual, los casamientos entre personas del mismo sexo se podrían realizar en todas las entidades de la república mexicana, sin embargo, ésta se desechó en su totalidad por el Congreso de la Unión en ese entonces; la comunidad LGBTI han estado trabajando en estos temas desde el año 2014 con diversas autoridades sin respuesta.

“Sólo hacen propuestas, se quedan ahí y no pasan de la congeladora (…) Desde finales del 2014 que iniciamos la lucha del matrimonio Igualitario bajo amparo, es lo que se ha pedido al menos en el estado de Veracruz”.

Izacur Maldonado indicó que actualmente se realizan estos trámites mediante un juicio federal, con la copia de las credenciales de elector de las o los contrayentes y cubriendo los requisitos que solicitan el Registro Civil de la ciudad.

Pide sector LGBT a políticos hacer realidad ley de matrimonios igualitarios

Cabe mencionar que, actualmente estos matrimonios se pueden efectuar de forma legal y sin trámite de amparo en la Ciudad de México, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Campeche, Michoacán, Morelos, Colima y Chiapas, en donde, en estas cuatro últimas entidades fueron recientemente aprobados por sus legislaturas locales.

