Pide PC Veracruz a vecinos dejar en paz al cocodrilo de laguna Malibrán

Pese a tener conocimiento del avistamiento de un cocodrilo moreletti en la laguna Malibrán ubicada en el fraccionamiento Floresta de la ciudad de Veracruz, la dirección de Protección Civil municipal de Veracruz no contempla reubicarlo, afirmó el director del área, Alfonso García Cardona.

Al respecto, consideró que la ciudadanía debe aprender a convivir con este tipo de fauna silvestre, ya que la mancha urbana ha invadido su zona de supervivencia, por lo que ésta debe ser respetuosa y no tratar de intervenir en este hábitat.

“Nosotros no lo hemos detectado, son reportes de las personas, entonces, aquí es importante, porque es el hábitat natural de los cocodrilos y de alguna manera nosotros hemos estado llegando al hábitat de los animales y, si esto es así, bueno, entonces tenemos que aprender a convivir con ellos (..) Son avistamientos que ha tenido la ciudadanía y aquí lo importante es que la gente esté al pendiente y que aprendamos a convivir con ellos”.

Agregó que la captura de una especie como esta, en su hábitat natural, es muy complicada, por lo que es importante que la comunidad aprenda a ser respetuosa de ello.

García Cardona informó que fue hace aproximadamente una semana cuando se tuvo conocimiento de la presencia de este reptil debido a reportes de parte de la ciudadanía y recomendó a las personas no molestar al lagarto, toda vez que se tiene conocimiento de que estos no son territoriales y suelen atacar únicamente cuando se sienten amenazados.

“Estar al pendiente del entorno por si se llegase a detectar y no molestarlo porque mientras que no se moleste al animal no va a haber ningún problema, en cambio, si lo comenzamos a molestar, pues por instinto natural y como cualquier animal, se va a tratar de defender”.

El funcionario porteño descartó que haya reportes de la presencia de cocodrilos en otros humedales de esta ciudad, aunque por lo pronto, han mantenido comunicación con el área de Medio Ambiente municipal a fin de que se proceda a instalar señalizaciones en los alrededores a fin de advertir a las personas para que tomen sus debidas precauciones.

Finalmente, el titular de PC local explicó que, aunque no se tiene confirmado, no se descarta que el reptil haya llegado a esta laguna transportado por algún habitante de esta conurbación.

