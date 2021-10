Iglesia católica pide que se investigue el asesinato del joven pedagogo en Veracruz

-En sus ratos libres, el joven pedagogo era catequista.

La Diócesis de Veracruz se declaró consternada por el asesinato del joven Luis Felipe V. L., recién graduado de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana (UV), quien en sus ratos libres era catequista en una iglesia de la ciudad de Veracruz.

Carlos Briseño Arch, obispo de Veracruz, aseguró que no estaba enterado del caso y, por ello, se comunicaría con el párroco de la iglesia donde el joven Luis Felipe daba clases de catecismo a niños.

Esto luego de que los familiares del joven pedagogo argumentaran que posiblemente el móvil del asesinato podría haber sido que el joven recaudaba dinero en apoyo de la iglesia que acudía; misma que había sido víctima de robos recientemente.

No descartó hacer un llamado a las autoridades estatales, para que se investigue este asesinato y castiguen al responsable o los responsables.

“Sí claro y pedirles a las a autoridades que hagamos todo lo que sea posible, porque si esa fue la razón, porque no conozco el contexto ni nada”, comentó.

Agregó que “por supuesto un mensaje de condolencias a la familia, y de esperanza, sabiendo que la muerte no es el final de todo, sino el principio de una vida mejor, y que Dios va a bendecirlo no solamente a él, sino a sus familias y de alguna manera animarles y si me consterna la noticia, me deja un poquito frio, porque no sabía nada y nada más que termine la misa, voy a tratar de hablar con el padre”, concluyó.

