Pide donadores de sangre para su bebé con leucemia, en Veracruz

Isabel Rodríguez Vázquez hizo un atento llamado a la ciudadanía para que colabore con ella donando sangre tipo O (+) postivo y tipo O (-) negativo para su bebé de nueve meses, quien fue diagnosticado con leucemia y se encuentra hospitalizado en la clínica 14 de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Veracruz ubicado en la avenida Cuauhtémoc de esta ciudad.

La afligida madre solicitó la colaboración de la sociedad, pues le requieren ocho personas que tendrían que presentarse este viernes 25 de junio y le es complicado salir para estar buscando donadores, ya que ella tiene que permanecer en dicho hospital para atender a su pequeño.

“Me lo diagnosticaron con leucemia, entonces lo que ahorita estoy requiriendo, más que nada, son donadores, tipo O positivo, O negativo, porque pues como es una enfermedad que se lleva este tiempo, me están pidiendo por el momento ocho, entonces, pues sí se me complica mucho porque yo tengo que estar aquí y no puedo andar buscando y me gustaría que me ayudarán con esto”.

En este sentido, puso a disposición de la población su número telefónico 296 116 7323 para ponerse en contacto con ella para que pueda darles las indicaciones y requisitos correspondientes.

Al respecto, se dijo angustiada, pues le están requiriendo con urgencia la presencia de las personas que donarán, las cuales se tendrán que presentar de dos en dos, hasta completar las ocho, debido a la contingencia.

La señora Isabel mencionó que las o los donantes servirán para reponer las ocho unidades que le han estado suministrando a su bebé y que necesitaba con apremio.

Reveló que cuándo su niño contaba con siete meses de edad, que los dientitos le comenzaron a salir comenzó a notarlo decaído e inapetente, entonces lo llevó con diversos pediatras y siempre lo relacionaron con un padecimiento dental, sin embargo, al paso de los días, se veía más decaído hasta que decidió llevarlo con un pediatra particular quien la envió a hacer análisis de sangre y fue que le resultó que tenía este sus glóbulos y plaquetas bajas.

“Sus leucocitos estaban en 250 mil, cuando deberían de estar en 12 mil, entonces pues sí estaba muy muy descontrolado”, dijo la madre de familia.

Finalmente, Rodríguez Vázquez reiteró su exhorto a la población para que le llamen para que pueda cumplir con el requisito que le solicita la institución de salud que actualmente atiende a su pequeño.

