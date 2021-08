Pide Canaco Veracruz garantizar un regreso a clases paulatino y seguro

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Veracruz no se niega a que las y los estudiantes regresen a clases presenciales, sin embargo, este proceso debe de darse de manera paulatina y garantizando la seguridad sanitaria de sus educandos, consideró el presidente de este organismo empresarial, José Antonio Mendoza García.

Regreso a las aulas beneficiará al comercio

Al respecto, remarcó que, aunque retornar a las aulas sería mayormente beneficioso para el sector, también tienen en cuenta que es importante que no se exponga a las infancias a contagios por SARS COV-2, pues es del conocimiento que, en últimas fechas, de acuerdo a reportes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) hasta finales de julio de este año, existían 762 menores con Covid-19 y 55 casos sospechosos.

“Pese a que es un beneficio para el comercio organizado el regreso a clases porque se activa los negocios, este debiera darse, pero de manera paulatina, de manera que se fuera dando la seguridad a cada una de las escuelas, que se fuera retomando la pintada, la sanitización, el orden en cada una de las escuelas para poder regresar de manera segura y no así nada más el regreso, a volver al contagio, eso es lo que nosotros estamos en contra, no en contra de que regresen, sino que haya un buen regreso a clases”, dijo el entrevistado.

Por tal motivo, hizo un llamado a las autoridades sanitarias a que se dé celeridad al Plan Nacional de Vacunación a fin de que todos los grupos de edad queden inmunizados, además, que enfoquen todos sus esfuerzos para garantizar que la niñez que acuda a las aulas cuente con cubrebocas o sanitizantes al alcance, toda vez que no todas las familias tienen los recursos económicos suficientes para estar comprando estos insumos sanitarios.

“No pueden obligar a una persona que no tiene dinero, que no ha tenido trabajo y que compre todos los utensilios de seguridad para que regresen a la escuela (…) Para que sea rápida la vacunación generalizada para que no sigan los contagios y que se saniticen las escuelas, eso es lo que queremos, que se logre una seguridad de que los chicos podrían regresar sin ningún problema, que se les otorguen las medidas de seguridad y, si es posible, obsequiarles los cubrebocas” dijo Mendoza García.

Por otro lado, el líder empresarial recordó que el comercio organizado está haciendo esfuerzos importantes para ofrecer a padres de familia diversos artículos escolares por internet y de manera presencial descuentos en artículos de papelería, uniformes y zapatos que van del 10 al 40% a fin de contribuir con la economía familiar pese al panorama adverso por el que muchos negocios atraviesan derivado de la pandemia por coronavirus.

