Pese a pandemia, Guillermo Rivas sostiene más de mil 200 plazas laborales

En un entorno en donde la crisis sanitaria por Covid-19 ha pegado severamente al sector productivo y económico mundial, el ingeniero industrial y empresario del área automotriz, transportista y comercial, Guillermo Rivas Díaz, se mantiene como uno de los pocos que ha conducido con gran talento y destreza esta pandemia.

Pues a la fecha, sigue sosteniendo su plantilla laboral conformada por más de mil 200 plazas en Veracruz, Poza Rica, Orizaba, Tuxtepec, así como Córdoba, Puebla, Querétaro, Monterrey, Guadalajara y Guanajuato.

En su visita por las instalaciones de El Decano de la Prensa Nacional, reveló que cada quien tiene su estilo para el manejo de sus negocios y ante la evidente experiencia que lo antecede.

Además, el ingeniero afirma que no mezcla los negocios con la familia, lo cual le permite evaluar con mayor objetividad a cada elemento en sus empresas.

“Nosotros siempre hemos optado por gente fuera de la familia. Tenemos gerentes muy capaces. El único que está metido en el negocio, pero no en la operación es mi hijo, tiene un director general de las automotrices, pero la operación la lleva el director que por cierto la oficina está aquí en Veracruz (…) pero él no está en la operación”.

El gran valor femenino

Acompañado por el Gerente General de “El Dictamen”, Alberto Villarelo Ahued, el ingeniero asegura que la paridad en los negocios es muy notable y en sus consorcios existe mucha apertura y oportunidad para que el género femenino se desarrolle laboral y profesionalmente.

Esto sin limitantes, pues es muy apreciado el talento, la preparación y el compromiso, más que otros aspectos.

Asimismo, reconoció que en las tareas administrativas hay una gran cantidad de empleadas con grandes cualidades, también, en el área de manufactura en donde hay varias de ellas como operadoras de máquinas, ingenieras, entre otras.

“En el ramo automotriz es una mezcla pareja excepto cuando es el taller, en taller normalmente son hombres, no sé si por tradición, pero, por ejemplo, en toda la cuestión administrativa y en ventas, en Córdoba tenemos la Gerente de Ventas nacida en Palestina, que se fue a España, conoció a un Cordobés y se vinieron a vivir a Córdoba y hay una diversidad de mujeres”.

En este tenor, el empresario veracruzano reconoció que en algunas áreas de la fábrica no colocan trabajadoras dado que hay que cargar herramienta muy pesada o desempeñar tareas de mucha fuerza física.

“Por ejemplo, en algunas áreas de la fábrica no ponemos mujeres porque tienen que cargar cierto peso, 25 o 30 kilos y no es lo mejor, estos podrían decirse que son limitantes físicas y no de equidad de género, no, nada que ver. Contamos con un gran número de mujeres”.

Descendiente del ilustre pedagogo español Esteban Morales

El ingeniero Rivas Díaz es descendiente del destacado pedagogo Esteban Morales, quien participara en el primer consenso nacional para reformar la educación en Veracruz y cuyos restos yacen en el Panteón Particular de esta ciudad.

Estos muy cerca de otros grandes personajes de la historia como Francisco de Landero y Coss, Francisco Hernández y Hernández, Manuel Gutiérrez Zamora, Francisco Canal, Manuel Díaz Mirón, Fernando Siliceo y Torres, sólo por mencionar.

Al respecto, se dijo muy orgulloso de pertenecer a este árbol genealógico, el cual, ha platicado a sus nietos, compartiendo algunas anécdotas transmitidas por sus antecesores y algunos objetos pertenecientes a él.

Agradece a “El Dictamen”

El empresario se dijo muy satisfecho por su visita a las instalaciones de El Dictamen y agradeció a la Presidenta Ejecutiva y Directora General, Bertha Rosalía Malpica Martínez de Ahued, a sus hijos y nietos, por los alcances de esta casa editorial a lo largo de estos 122 años de informar a la población de Veracruz, México y el mundo.

“Darle las gracias a El Dictamen, a la señora Bertha, su hijo. La verdad estoy gratamente sorprendido de lo que vi aquí, la hemeroteca y que tienen estas juntas apoyando a las mujeres”.

