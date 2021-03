Pese a amparo, Grupo MAS corta suministro de agua

Una brigada de 15 trabajadores de Grupo MAS arribó la madrugada del 27 de marzo al fraccionamiento Floresta, en Veracruz, para cortar el suministro de agua potable a la señora Norma Simorin.

Lo anterior ocurrió a pesar de que Simorin les mostró la sentencia de amparo que le otorgó el Juez del Distrito 3.

Norma Simorin es una persona de la tercera edad, que por el momento no se puede mover debido a que le infiltraron una pierna, sin embargo, debe hacer un esfuerzo por solucionar su problema de falta de suministro de agua.

“Vengo a denunciar al Grupo MAS, por la arbitrariedad que tuvieron el viernes que se presentaron a cortarme el agua, yo les expliqué y hasta les enseñé mi receta médica, que me acababan de infiltrar la pierna, obvio soy de la tercera edad, les mostré los papeles en los que se dice que no me corten el agua.

Vinieron unos vecinos a apoyarme de manera que no me la cortaran, pero regresaron por la madrugada, una cuadrilla de 15 de Grupo MAS, hicieron el corte de suministro de agua, pero también rellenaron el drenaje completo. […] Cortaron todas las salidas del drenaje a la calle, el drenaje de la casa, cuando casi tenemos todas las lluvias encima nuevamente. […] Les dije que yo estaba amparada y no respetaron nada”, comentó

Explicó que efectivamente mantiene un adeudo con el Grupo MAS, porque interpuso una demanda por la mala calidad del agua, y un juez ordenó que no se hiciera el corte del suministro de agua hasta que haya una resolución.

Desde el año pasado, la señora Norma Simorin mantiene un adeudo con el Grupo MAS, luego de haber interpuesto una demanda ante la Profeco por la mala calidad del agua.

Por su parte, María Teresa Aguilar Bravo, presidenta de la Asociación de Residentes Unidos del Floresta y miembro activo del Movimiento Civil Independientes (MOCI), aseguró que son cerca de 97 expedientes que la Profeco Delegación Veracruz envió al área de Procedimiento de Infracción a la Ley (PIL), los cuales se absorbieron por la Profeco a nivel nacional y a su vez se canalizaron con el área de Acciones Colectivas para demandar a Grupo MAS.

Posterior a ello, el Juez de Distrito 3 obliga al municipio de Veracruz y Medellín, así como el Grupo MAS, a que no realicen el corte del agua y mucho menos que tapen el drenaje hasta que no se dé una resolución por parte del Juez.

“El Grupo MAS tiene que respetar el acuerdo y el orden del Juez”, comentó.

Por ello, se notificó inmediatamente con la Profeco a nivel nacional, para que a su vez notifique al Juez y se dictamine qué procede.

