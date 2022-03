Pescadores se movilizarán contra ASIPONA por obras en Playa Norte

Pescadores de la zona norte amagaron con realizar una serie de movilizaciones en contra de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz (ASIPONA) debido a las obras que llevan a cabo en Playa Norte.

De acuerdo con el presidente de la cooperativa “Escolleras de playa norte”, Ángel Contreras Vázquez, ASIPONA pretende controlar su ingreso y horarios de pesca, esto luego de percatarse que este miércoles personal de ASIPONA comenzó con trabajos de construcción de lo que podría ser un retorno para bloquear los accesos y obligar a los pescadores a ingresar por la reja principal, por lo que expresaron su malestar.

Contreras Vázquez reiteró que esta acción es una forma de control hacia los trabajadores del mar, pues ASIPONA marcará los horarios, lo cual, impedirá trabajar por las noches, cuando se eleva la producción.

“Quieren controlarnos, manipularnos, ponernos horarios, cuando el pescador no tiene un horario. El producto pesquero cae más en la noche y no vamos a poder trabajar, no es justo porque ASIPONA no nos da un peso por nuestro trabajo, por el contrario, todas las obras que han hecho nos han afectado, esa es la guerra por la que vamos a luchar”, aseveró el entrevistado.

Contreras Vázquez señaló que anteriormente los pescadores ingresaban a la playa por el acceso ubicado adyacente de la caseta de vigilancia, sin embargo, con este retorno estarán obligados a ingresar por la reja principal, misma que es controlada por el sistema portuario.

Al respecto, mencionó que las obras de ampliación del puerto han generado afectaciones para los trabajadores del mar e incluso, contribuyó para que un pescador perdiera la vida hace unos días.

“Esa zona está ensolvada, el canal de navegación lo dragan para que puedan llegar los barcos, pero con el norte se levantan las olas más altas de lo debido, lo que nos ocasiona problemas. Esa fue una de las causas que nuestro compañero Ángel falleciera”, externó el quejoso.

Por tal motivo, advirtió que entre este el jueves o el viernes próximo, los pescadores estarán ejecutando una serie de movilizaciones en contra la ASIPONA para mostrar su desacuerdo por dichas faenas que se realizan actualmente y que impactan negativamente su labor y producción.

