Pescadores reportan 50% de baja en la producción de pesca, previo a Semana Santa

Las vacaciones de Semana Santa, representan una buena época para que los pescadores logren reactivar sus ventas, sin embargo, la producción sigue bajando y se reporta del 50 por ciento, en la actualidad.

Jorge Joaquín García, presidente de la cooperativa Playón de Hornos, aseguró que los últimos dos meses han sido muy positivos, pero en estas fechas previas a la Semana Santa, la producción ha disminuido considerablemente.

“Ahorita en esta semana santa se nos llega a bajar hasta en un 50 por ciento, de veras y créanme, nosotros quisiéramos ven que de dos meses para acá si ha habido producto y hasta 20 pesos, ahorita quisiéramos que hubiera tanta cantidad como los meses pasados”, comentó.

El entrevistado aseguró que muchos pescadores se introducen al mar hasta más de diez horas y regresan con escaso producto y el tanque de gasolina casi vacío.

Es decir, se logra capturar hasta 20 kilos de huachinango, que es muy poco para poder tener una buena venta en el mercado.

“Hay compañeros que van al huachinango y si traen 20 o 15 kilos ahí van, pero es poco porque a veces la gasolina se gasta porque no es aquí, es una hora de camino y estarnos moviendo porque no es un solo punto, hay que estar arrastrando el grampín, con el que nos fondeamos y nos anclamos, hay que arrastrarlo porque no lo subimos, son 80 brasas, un plomo de dos kilos que tienen diez anzuelos, de los diez solo trae uno, dos o tres, y se tiran 60 veces al día”, comentó.

Concluyó que salen a pescar a las 8:00 de la mañana y regresan a las 6:00 de la tarde, cansados y con poca producción para vender.

