Pescadores esperan repuntar sus ventas en cuaresma  

Pescadores confían que cuaresma repuntará sus ventas, siempre y cuando no se eleve el precio de los productos del mar

Debido a que los frentes fríos han afectado gravemente al sector pesquero, tras las pérdidas económicas que han tenido por la pandemia, la llegada de la cuaresma representa un respiro para el sector, donde esperan repuntar sus ventas, siempre y cuando no se eleve el precio de los productos del mar, dijo Nicolás Rivera Domínguez, presidente de la Coalición de Pescadores, Marineros y Transportistas de Veracruz.

“De hecho vamos a empezar ya es 28 de febrero, ya vamos a esperar a que se calme este mal tiempo y salir a pescar, vamos a salir a la mar, para ver que productividad podemos sacar, solo son unos días en la cuaresma y quien agarre más productividad, va a tener más ganancia”, comentó.

El entrevistado aseguró que espera que el precio del pescado y marisco, no se eleve y se mantenga, de lo contrario podría cambiar el panorama, al no registrase ventas porque la ciudadanía no cuenta con el poder adquisitivo para adquirir pescado y mariscos.

“También queremos que no se eleven tanto los precios, para que tenga toda la ciudadanía la oportunidad de llevar una especie de pescado a su plato y el sustento a su casa”, comentó.

Agregó que “si el incremento del producto va a subir y las ventas están bajas, porque no hay caso economía, en todos los aspectos nos afecta, por eso esperamos que llegue en un precio accesible a la ciudadanía, para que consuman el pescado”.

Destacó que la producción pesquera se estima de un 25 por ciento, durante la época de cuaresma, mientras que se espera que los costos del pescado y el marisco, no sufran un incremento tan drástico, que su precio sea estable y que los ciudadanos adquieran el producto.

“Vamos a esperar que se pueda mantener el precio del pescado estable, para que llegue a los ciudadanos bien”, comentó.

Todo siempre y cuando los tiempos mejoren y que el clima sea el adecuado para poder salir a pescar.

Detalló que los meses de marzo-abril, son muy buenos para el sector pesquero, sin embargo los meses posteriores empiezan a caer las ventas del producto.

Por ello, los pescadores a partir del mes de mayo, buscan otra actividad a que dedicarse, para llevar el sustento a su casa, debido a que la pesca se desploma en el resto del año.

Destacó que este 2022, únicamente han podido laborar 14 días, debido a los constantes frentes fríos que traen vientos violentos que les impiden salir a pescar.

Por esta situación, ha bajado la producción y esperan salir a pescar y encontrar el cardumen de especies a muy buena distancia.

Cuaresma

“Ese es el detalle, la parte de la cuaresma que queremos sacar nuestra productividad y hacer más frecuente nuestra zona de pesca, porque la realidad la pesca que hemos tenido ha sido muy nula con tanto norte que hay y parte de las vedas, que tenemos que ser muy cuidadosos y salir con la precaución necesaria, y si ahorita es cuando podemos sacar nuestro salario y que la economía sea más estable en nuestras familias, queremos que haya producción, para empezar a sacar nuestra producción en esta temporada”, comentó.

