Pescadores denuncian ecocidio en ampliación portuaria  

Pescadores protestaron para denunciar un supuesto ecocidio en los trabajos de ampliación en el puerto de Veracruz

Pescadores que integran la Cooperativa Escolleras de Playa Norte, encabezada por Ángel Contreras Vázquez, realizaron una protesta a las afueras de las instalaciones de la Administración Portuaria Integral (APIVER), para denunciar el supuesto ecocidio que se está registrando dentro de los trabajos de ampliación del puerto de Veracruz.

Donde se destruyó con dinamita un arrecife, además de la grave contaminación que proviene del recinto portuario.

“Ya estamos cansados de que APIVER y este director nos esté pisoteando, él debe de saber que ese arrecife estaba muerto, Tomás Camarena, Isabel Pastrana y Bernardo, lo llevaron para que firmara que ese arrecife estaba muerto, mentiras estaba muy productivo ese arrecife, hoy en día no hay nada, estuvieron bombardeando en el 2011, con dinamita, había un barco ahí bombardeando, ellos creen que nosotros no nos dimos cuenta”, comentó.

Denunció que ahora se está atentando contra el arrecife de La Galleguilla, donde señala como el principal responsable al director general de la Administración Portuaria Integral, el Almirante Romel Eduardo Ledezma Abaroa.

“Él está acabando con el arrecife de La Galleguilla, acabó con todos los arrecifes de aquí y sigue afectando, cuántos millones perdió en el contrato que iba a hacer ahí para rellenar, millones”, comentó.

El entrevistado dijo que, al día de hoy, la APIVER ha hecho a un lado su cooperativa, donde forman parte 32 pescadores, es decir, fueron excluidos de la Federación de Pescadores de Veracruz.

“Todas las pruebas las tiene el presidente de la federación, nosotros somos cooperativas, ellos tienen, pero sin están de la mano de Asipona, es mentira que me van a dar documentación de eso, hay fotografías, ellos tienen al biólogo Celso, que decía que esa agua no está contaminada, mentiras está muy contaminada, hoy en día lo pasó el tubo que le he mostrado al tratamiento de aguas negras, para que echarle la culpa a MAS y él librarse de los problemas que tiene”, comentó.

Agregó que “el agua huele a Diesel, y químicos que votan ellos mismos, allá afuera fuimos y el agua está chocolate, es mucho el ecocidio que hay, ahora los nortes nos afectan demasiado, dicen que no afecta, cuando habían visto ustedes que el agua se salía a los bulevares, nunca”.

“Ahora el agua busca si terreno, si le tapas aquí va a salir por otro lado, Antón Lizardo se está perdiendo, Apiver conocido como Asitona hoy, está afectando demasiado y es lo que queremos el apoyo del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y del gobernador del estado”, comentó.

Destacó que no aceptarán contratos de hambre por parte de APIVER.

“Nosotros los que pedimos es una poca de justicia ya, nosotros no queremos contratos que están dando, hay gente muy allegada a él que tienen mucho trabajo y a nosotros nos quieren dar contratos de hambre”.

Destacó que, en la playa de Punta Gorda, los pescadores tienen un horario de 6:00 de la mañana a 18:00 horas, para poder pescar en la zona.

“Después de las seis de la tarde ya no pueden entrar los pescadores, por eso fue el fallecimiento del compañero, porque tiró en la tarde y ya no pudo ir a sacar sus redes, lo sorprendió el norte no, salió con el norte porque una red le vale sobre 50 y 60 millones de pesos, entre cabo, plomo, está muy caro el equipo de pesca”, comentó.

La exigencia es que el gobierno apoye al sector pesquero, pero a todos y no solo a unos cuántos.

“Por Asipona somos afectados en el área de impacto y el área de arribo, nosotros le estamos peleando el pedazo que está impactado, que era muy productivo, ahorita esta semana que hubo un poco de producción, hay compañeros que hicieron entre 40 y 50 mil pesos por semana, hubo sierra, cazón, peto, anchoa, ubre y todo tipo de especies”.

“Gracias a Dios pudimos sacar un poco de dinero, que nos permitan trabajar y que no haya horario, que el pescador pueda trabajar en la mañana, tarde, noche o madrugada, a la hora que sea”, comentó.

Destacó que la pesca se redujo a un 80 por ciento de la producción, debido a que los barcos no permiten que se tiren las redes, ante el ingreso de hasta 15 embarcaciones de manera diaria.

Incluso aseguró que supuestamente Asipona, se acercó a la Conapesca, con la finalidad de que no sean autorizados los permisos para pescar a la cooperativa que encabeza.

Dejó en claro que no están en contra de la ampliación del puerto de Veracruz, pero deben de apoyar a todo el sector pesquero, lo cual consideran como una humillación.

Detalló que están ofreciendo indemnizaciones de 50 mil pesos, para pescadores que tienen hasta 70 años pescando, mientras se están otorgando contratos a gente cercana de hasta 30 millones dólares.

Por ello, se va a presentar una demanda donde se plasman todas estas supuestas irregularidades como el ecocidio en arrecifes veracruzanos.

Concluyó que durante toda la semana, estarán realizando diferentes protestas y marchas en la ciudad, hasta que sean escuchados.

“Nada más a mí cooperativa la está atacando porque no quise entrar a la corrupción, no quise entrar y no entraré con él a la corrupción, y lo que nos pase a nosotros, a mí persona o a cualquiera de mi cooperativa”.

