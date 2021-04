Personas vacunadas aún se pueden contagiar de Covid-19: médico

Las personas que ya fueron vacunadas contra el Covid-19 deben mantener los cuidados sanitarios establecidos por el sector salud, toda vez que la inmunidad de los biológicos no es al 100% y, de no hacerlo, podrían quedar vulnerables a contraer el virus de SARS-COV-2, señaló el doctor Víctor Vela Rangel, médico general.

Las vacunas no protegen al 100%

“Hay una cosa muy importante, las vacunas no protegen al 100%, hay unas que protegen al 90-95, otras al 80% y ¿Qué significa eso?, que puede darles la enfermedad, pero ya sin tener complicaciones tan graves como las que han pasado, que pueden llevar hasta la muerte. Un paciente vacunado sí puede contraer Covid pero ya no va a ser tan severa la reacción”.

En este sentido, explicó que las personas deben tener en cuenta que hay vacunas que son de una sola dosis como la CanSino y, de dos aplicaciones, como es la Pfizer o AstraZeneca, con las cuales hay que preservar los cuidados necesarios para que se genere su respectiva efectividad en cada paciente.

El galeno pidió no confiarse tras recibir la vacuna

“Por ejemplo, la vacuna que es de dos dosis, se aplica la primera el día de hoy por decirlo y se requiere una segunda dosis dentro de unos 25 días aproximadamente o un mes y, después de esa segunda, hay que esperar de dos a tres semanas que es cuando ya se activan los anticuerpos que la misma vacuna genera, nuestras defensas y ya tenemos menos posibilidad de contraer la enfermedad del coronavirus. Ahora, la vacuna CanSino que es de una sola dosis, esa se aplica hoy y dentro de dos a tres semanas ya se activa y es cuando nos protege”.

El galeno pidió a la población no confiarse tras haberse inmunizado pues es importante que estén conscientes que los antígenos que están bajo el esquema de dos fases no son completamente efectivos hasta que no se completaron y se debe esperar el tiempo indicado para que hagan reacción.

Te puede interesar:

“Después de la primera dosis, todavía estamos expuestos porque todavía no se activa la vacuna y eso es importante porque hay muchas personas que piensan que, si ya las vacunaron y ya les dieron la primera dosis, pues ya pueden hacer sus actividades normales y ya vemos a mucha gente afuera”.

Igualmente, señaló que la ciudadanía que ya completó sus dos partes de la vacuna, ya podrá convivir con otras personas, sin embargo, también es relevante que sigan cuidándose dado que no todos los grupos de edad están vacunados.

Personas vacunadas aún se pueden contagiar de Covid-19: médico

Por su parte, el doctor Vela expuso que es un porcentaje menor el que ha padecido secuelas o efectos adversos importantes, pues es más el beneficio que ofrecen los biológicos contra el virus, que los daños que pudieran causar, por lo que recomendó a acudir con el médico de confianza en caso de presentarse alguna reacción posterior a la inoculación.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.