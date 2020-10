Persisten cortes de agua por adeudos de usuarios de Grupo MAS

Continúan las quejas de usuarios del Grupo MAS, que argumentan cortes del suministro de agua potable, sin embargo, se trata de personas que mantienen adeudos pasados, que no corresponden a las fechas de inicio de la pandemia del covid-19, dijo la regidora con la comisión del Agua Potable en el municipio de Veracruz, Clotilde Juliana Reyes Domínguez.

La entrevistada aseguró que comúnmente se atienden dos quejas a la semana, por supuestos cortes indebidos del agua.

“Si han sido varias de cortes, hemos tenido algunos casos, pero son de personas que tienen tres años que no han pagado, ellos dicen que porqué en pandemia y Grupo MAS dice que no son de la pandemia, si fueran de la pandemia, no se los cortan y los esperan, pero si hay muchas personas que tienen mucho tiempo de no pagar”, comentó.

Estos casos se presentan principalmente en las colonias Unidad Veracruzana y Chivería, donde el Grupo MAS, argumenta que se trata de adeudos pasados de los usuarios quejosos.

Explicó que el mayor número de quejas se refiere a que no cuentan con el servicio del agua o es muy escaso el flujo de agua, sobre todo en la zona norte de la ciudad, en la Colonia del Proletariado (Pica Pica) y Progreso.

Destacó que se trata de colonias que no están municipalizadas, y el Grupo MAS argumenta que no les corresponde resolver el problema.

Por ello, se les ha apoyado con pipas de agua, por parte de las autoridades municipales.

