Persiste muerte de animales en el zoológico Miguel Ángel de Quevedo

A más de un mes de haber interpuesto una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) por el grave abandono en que se encuentran cientos de especies del Zoológico Miguel Ángel de Quevedo, no ha habido ninguna respuesta de la autoridad estatal.

Mientras tanto, persiste la muerte de animales en este lugar, donde habitan más de 250 especies en completo abandono, dijo José González Martínez, presidente de la Asociación Veracruzana para la Concientización Ambiental.

“Las cosas no están bien y las cifras no mienten: hay más casos de decesos, más casos de muerte que más nacimientos, lo cual nos indica que no hay bienestar para los animales. Estos sufren de hambre, sed y están confinados a partes reducidas, cuya única salida es la muerte”, comentó.

Destacó que desde el pasado 2016 existe una ley que permite la reconversión de santuarios por zoológicos, que ha sido ignorada por las autoridades municipales y estatales.

“Ambos siguen en su burbuja de que todo está bien y no voltean a ver el zoológico. Este está condenado a desaparecer llevándose consigue aún las 250 especies que ahí viven”, comentó.

González Martínez lamentó que las autoridades no presten atención a este maravilloso lugar que cuenta con el árbol de Huanacaxtle más longevo de la ciudad, con una vida de más de 400 años y la laguna más pequeña, que es considerada un sitio RAMSAR.

Así como un reservorio importante, dentro de la zona del centro de la ciudad. En cambio, el zoológico Miguel Ángel de Quevedo, se ha convertido en una cárcel de animales enjaulados en condiciones infrahumanas.

Por ello, se dice “no a la exhibición de más ejemplares de vida silvestre, junto con otras 200 asociaciones que respaldan esta propuesta del cierre del zoológico Miguel Ángel de Quevedo, y la aplicación inmediata de la ley, de conversión de zoológico a santuario”.

