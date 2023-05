Continua la discriminación contra la comunidad LGBTIQ+, no solo en el estado de Veracruz, sino a nivel nacional, donde la corte real trans del Carnaval de Veracruz 2023, pide más tolerancia y empatía, para que sean menos los ataques verbales y físicos, contra sus integrantes.

Estefanía Batista, reina trans del Carnaval de Veracruz 2023, de nacionalidad cubana y además mexicana, debido a que desde muy pequeña se crio en el puerto de Veracruz, aseguró que a sus 26 años, no ha sido víctima de discriminación por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+, sin embargo, ha salido con amigas trans y resulta muy incómodo ser testigo de los ataques verbales que se dan de manera constante.

“Bueno yo creo que como en todos lados, estamos en México y es un país donde existe un alto porcentaje de discriminación en todos los estados de la república, pero al menos aquí en Veracruz, es un poco más fuerte en ciertas cosas, pero en esto no tanto”, comentó.

Agregó que “golpes o agresiones en la calle, si las personas no saben que soy trans, no sucede nada malo, pero cuando vas en un grupo de amigas trans, sucede que hay mucha falta de respeto, de que estás muy guapa, pero tienes acá, a mí no, la verdad, me ha tocado que con amigas cercanas que voy, sucede y me altero bastante de que no estoy acostumbrada”, comentó.

Persiste la discriminación contra la comunidad LGBTIQ+, la corte real trans pide más tolerancia

Pidió a la ciudadanía a tener más empatía y ser más sensibles en sus palabras, debido a que muchos comentarios son negativos, y lastiman mucho a las mujeres trans, que muchas veces se encuentran a la defensiva, por las contantes agresiones en redes sociales.

“Hay un poco de intolerancia, deben entendernos, que tengan empatía, paciencia, porque no somos malas personas, estamos a la defensiva algunas veces, pero por lo que vivimos y por ciertos comentarios en las redes sociales, te ponen comentarios muy turbios y no hay que tomarlos de manera personal, que nos traten”, comentó.

Destacó que existe mucha doble moral en la sociedad, debido a que las personas que más las ataca, en su mayoría hombres, es porque en realidad les gustan las mujeres trans.

“Hay personas que nos discriminan mucho porque no les hicimos caso, porque no le pusimos atención, les gustamos, es eso, es una doble moral”, comentó.

Concluyó que anteriormente las mujeres trans, solo se desarrollaban como prostitutas, estilistas y en la venta de contenido, sin embargo, ya existen incluso mujeres profesionistas y en la política.

