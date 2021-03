Pensionados perderían la revisión de supervivencia con la modalidad virtual

Los pensionados del Instituto de Pensiones del Estado perderían la revisión de supervivencia con la nueva modalidad virtual

Pensionados del Instituto de Pensiones del Estado advirtieron del riesgo de perder la revisión de “supervivencia” ante la forma virtual que la dependencia estatal está realizando mediante llamadas telefónicas, cuando una gran cantidad de ellos carecen de la tecnología celular, o no tienen familiares a la mano que les apoyen en ese trámite.

Además, la agenda que el IPE está proporcionando para esas llamadas telefónicas, en varios casos se extiende hasta el mes de julio, un lapso muy largo, en cambio la revista de supervivencia presencial -como se ha hecho siempre- se concluye en una semana con los módulos instalados en los patios de palacios municipales.

Piden que sea presencial con las medidas sanitarias

Al respecto, el licenciado Adolfo Franyutti Malpica, con más de diez años de pensionado, explicó que del Instituto de Pensiones del Estado les indicaron que este año la “supervivencia” no se hará presencial en las diferentes regiones, sino de manera virtual a través de videollamadas; salvo quienes deseen acudir personalmente a las oficinas centrales en la ciudad de Xalapa.

“Nos han notificado unos números de teléfonos a los que debemos llamar para proporcionar nuestros datos y a partir de allí nos agenden la cita que será también telefónica, pero más adelante”.

El licenciado Adolfo Franyutti Malpica, pensionado del IPE, advirtió los riesgos de llevar a cabo la revisión de la supervivencia de manera virtual.

Sin embargo, resaltó, es muy difícil contactar a esos teléfonos, no contestan, y si lo hacen agendan las llamadas de comprobación de la supervivencia para 4 meses después.

“Quienes ya han hecho esas llamadas les han dado fechas para el mes de julio, lo que deja ver que se llevarán todo el año en la aplicación de esta revista”, consideró.

Reiteró la advertencia del riesgo que ello representa, porque aquellos pensionados que no logren contactarse por no poseer un teléfono celular, se les pase la fecha indicada, o tengan impedimentos físicos para hacerlo como debilidad visual, entre otras, podrían ser dados de baja y retenerles su pensión pensando que ya no estén vivos.

Comentó que la única opción presencial la están dando en las oficinas centrales del IPE en Xalapa, lo cual podría provocar tumultos si una gran cantidad de pensionados decidiera acudir allí.

O, al contrario, para quienes viven en lugares apartados del territorio estatal sería muy costoso trasladarse hasta la capital, y muy martirizante para quienes padezcan algún tipo de invalidez.

El licenciado Adolfo Franyutti Malpica expuso que estos cambios reflejan una falta de planeación de las autoridades estatales para llevar a cabo la revisión de la supervivencia, ya que la pandemia del Covid-19 no justifica que cancelen la modalidad presencial.

Planteó que, así como el gobierno federal realiza los pagos de los programas sociales de Bienestar, especialmente el de los adultos mayores, así el IPE puede seguir aplicado la supervivencia presencial en los palacios municipales.

Esto con el protocolo sanitario que ya todo mundo conoce: la sana distancia, el uso de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial y sanitizante.

