Pensionados anuncian plantón este 1° de julio contra reforma a la Ley del IPE

Con la finalidad de mantener vigente el sistema solidario del Instituto de Pensiones del Estado, y rechazar la creación de cuentas individuales, Rodolfo Suárez Castellanos, presidente del Consejo de Jubilados y Pensionados de Veracruz, anunció que el próximo primero de julio, realizarán un plantón contra la reforma a la ley del IPE.

“Un plantón el día primero de julio, pero tenemos que llevar los mecanismos para ser exitosos; no vamos a hacer un plantón de 5 a 10 personas, nosotros queremos mostrar el musculo al gobierno del estado, porque estamos molestos”, comentó.

Explicó que el próximo miércoles se estará reuniendo el Consejo de Jubilados y Pensionados; donde se darán los detalles de este movimiento, donde se espera que se sumen los trabajadores activos. Esto debido a que la afectación será grave para ellos, porque no se van a jubilar con el 100 por ciento del último salario, sino el 35 por ciento, sin atención médica y sin aguinaldo, en caso de que se apliquen las cuentas individuales.

“La Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción han sido completamente omisos, no nos han resuelto nada. Hace dos años, el 20 de noviembre, tuvimos que comparecer ante un juez, porque la fiscalía nos exigió que otorgáramos representación legal a nuestro abogado y que si no lo hacíamos el caso ahí se quedaba petrificado. Tuvimos que ir, no tenía por qué hacer eso, hemos hecho lo conducente; pero está todo paralizado a pesar de que tienen 23 mil hojas y cacho, solo para decir ‘señor túrnese al juez’, se integra la carpeta y que proceda. Ya el juez se encargará de decidir si hay culpable o no hay culpable, nosotros lo sabemos, pero está paralizado completamente”, comentó.

Explicó que la parálisis que existe en el caso, se debe a complicidades en el proceso, luego de que la encargada de la Fiscalía Anticorrupción tiene 25 años de servicio; es decir, llegó a laborar durante los regímenes que causaron el gran descalabro financiero del Instituto de Pensiones en el Estado (IPE).

El objetivo de los pensionados es mantener vigente el sistema solidario del IPE.

“Esa es nuestra principal bandera, nosotros no queremos que nos lleguen las cuentas individuales como ya está la amenaza; precisamente el no resolver el problema del IPE, es parte de ese ataque. Las instituciones antes de ser declaradas inoperantes, primero las desequilibran, las desmantelan como lo hicieron con el Seguro Social, o el ISSSTTE; y luego nos traen como remedio único las cuentas individuales”, comentó.

Rodolfo Suárez Castellanos, presidente del Consejo de Jubilados y Pensionados de Veracruz

Por ello, el Consejo de Jubilados y Pensionados, integrado por hombres y mujeres activista, están preocupados debido a que las cuentas individuales en breve serán una realidad, luego de que el Partido del Trabajo (PT), presentó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, desde el pasado mes de noviembre del 2018, en el cual proponen las cuentas individuales, que serán administradas por el estado.

“A nosotros no nos gusta eso, porque en primera las cuentas individuales son un tremendo fraude para los trabajadores”, comentó.

Además que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como de la organización que agrupa a las diez instituciones de Afores que existen y el Banco Interamericano de Desarrollo, han sugerido que todos los sistemas estatales que existen son muy diversos, desequilibrados, caros y van a la quiebra.

