PC Veracruz emite recomendaciones para evitar ahogamientos en playas 

Con la finalidad de garantizar un saldo blanco al final del periodo vacacional de Semana Santa, la dirección de Protección Civil de Veracruz, emitió algunas recomendaciones para evitar ahogamientos en la zona de playas.

Alfonso García Cardona, director de Protección Civil de Veracruz, pidió a los visitantes de playas, albercas, balnearios, ríos, lagunas, atender las recomendaciones de las autoridades, con la finalidad de evitar un hecho lamentable que cobre la vida de alguna persona.

Para ello, fueron colocados en las zonas de playas y recreación, varios letreros informativos de que está permitido y que no está permitido realizar en la zona de playas.

Entre las más comunes se encuentra que los bañistas no naden cerca de la zona de piedras, que ingresen al mar a una profundidad que no rebase su cintura y no ingresar al agua después de haber consumido alimentos.

También se solicita a los padres de familia o tutores de los pequeños que estén pendientes con la finalidad de evitar extravíos, sobre todo en la zona de playas.

García Carmona, aseguró que en la zona de playas se contará con 20 guardavidas, con la finalidad de garantizar la seguridad de los bañistas.

Además, que se contará con personal de la Secretaría de Marina, que estarán apoyando en los operativos en playas de la conurbación Veracruz-Boca del Río.

