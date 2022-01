PC pide no ingresar al mar durante el fuerte norte en Veracruz

La dirección de Protección Civil de Veracruz hizo un llamado a la ciudadanía a evitar introducirse al mar en durante el evento del norte, derivado del frente frío N°22, el cual, de acuerdo al pronóstico traerá consigo rachas violentas entre los 85 a 110 kilómetros por hora.

Al respecto, el titular del área Alfonso García Cardona, comentó que, pese a que no tienen las facultades para retirar a las personas de la zona de playas, sí se les invita a no introducirse al agua pata evitar riesgos.

“Nosotros no los retiramos, les invitamos a que no se introduzcan, por lo que podrán estar en la parte de la arena si así lo desean, pero sí les pedimos que no se metan al mar”.

Agregó que se mantiene en vigilancia junto con las demás oficinas operativas del ayuntamiento de Veracruz, ante cualquier emergencia que pudiera suscitarse.

Por lo que, puso a disposición de la ciudadanía el número de emergencia 911 o el 2299 200 70 y 71.

Por su parte, el director de PC de Boca del Río, Jorge Roberto Rojas Hernández, refrendó que, previo a este pronóstico se hizo un trabajo de coordinación con todas las áreas del municipio y se difundieron en los diversos medios de comunicación y sitios oficiales las recomendaciones debidas a la población.

Asimismo, indicó que la parte de playas también estará monitoreada y coincidió en el llamado a las y los bañistas a evitar introducirse al mar debido a las condiciones climáticas ya anunciadas.

“se está evaluando la zona y, estaremos iniciando la invitación a la ciudadanía a que se retire para resguardar a la población”.

De la misma forma, puso a disposición de la ciudadanía la línea 911 y el número telefónico de las oficinas a su cargo 229 986 23 23.

Finalmente, ambos funcionarios exhortaron a las y los habitantes de la zona conurbada a permanecer en casa, si no es necesario salir y estar atentos a los pronósticos meteorológicos emitidos por las autoridades.

