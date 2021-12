PC Boca del Río pide tener cuidado con luces navideños y conexiones.

En el marco de los festejos decembrinos, el director de Protección Civil de Boca del Río, Andrés Martín Escalera Pavón, hizo un llamado a la población a tomar medidas preventivas en casa para evitar accidentes, en especial con los juegos de luces navideñas que se colocan en los pinitos, ventanas y otros espacios que pudieran ser motivo de algún incendio.

En este sentido, sugirió que, cuando las personas tengan que salir de sus domicilios deberán de desconectarlos, así también, cuando vayan a descansar y no puedan estar al tanto de los mismos.

No obstante, la autoridad boqueña recordó que, tan sólo el año pasado, el área a su cargo atendió tres incendios en la colonia Carranza de dicha localidad, por este motivo, en donde afortunadamente no hubo una situación qué lamentar, sólo afectaciones materiales.

“Sobre todo en las casas, el tema de dejar encendidos los arbolitos y ese tipo de cosas. Hay que cuidar mucho la calidad de las luces que se ponen y no dejar encendido toda la noche, ni cuando la gente abandona sus hogares por alguna situación dejar prendidos sus arbolitos, para evitar un calentamiento, algún corto circuito, que es lo que más se presenta. Sí, tuvimos tres incendios en la colonia Carranza, pero todo lo que le pedimos a la gente es que revise la procedencia de los artículos porque tiene que ver mucho la calidad del material. No dejar prendido por mucho tiempo encendidos los arbolitos, no conectar más de tres juegos de luces en una sola extensión y ese tipo de recomendaciones”, manifestó el entrevistado.

Director de Protección Civil de Boca del Río, Andrés Martín Escalera Pavón

Igualmente, el director de PC informó que han estado participando en los operativos que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional y otras fuerzas de tarea en los operativos para detectar venta ilegal de pirotecnia y, al momento, no se han detectado puntos en donde se comercialicen en el mercado de la Boticaria y en los dos tianguis de la localidad.

Por su parte, dio a conocer que próximamente el ayuntamiento boqueño dará a conocer los pormenores del operativo Guadalupe-Reyes en dicha urbe, sin embargo, la dirección de Protección Civil a su cargo permanece trabajando para atender cualquier situación, incluso, el pasado 12 de diciembre operaron en áreas cercanas a los templos religiosos con motivo de las festividades en honor a la virgen de Guadalupe y el saldo fue también blanco.

PC Boca del Río pide tener cuidado con luces navideños y conexiones

En otros temas, el funcionario boqueño mencionó que hubo saldo blanco en la ciudad tras el paso del evento del norte del fin de semana pasado, en donde las velocidades del norte llegaron a los 60 kilómetros por hora.

Finalmente, Escalera Pavón mencionó que se mantiene la vigilancia en la zona de playas del municipio y dadas las condiciones del clima no se ha presentado mucho movimiento.

