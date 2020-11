Payasos urbanos reportan lenta la reactivación de sus actividades en fiestas

Pese a que los salones de fiesta están reactivando sus actividades tras la pandemia del COVID-19, su capacidad del 30 a 50% no ha permitido que se registre una rápida reactivación de la industria del espectáculo, dijo el integrante de la agrupación Payasos Urbanos, Elías Crisanto Vergara.

El entrevistado aseguró que el trabajo de los payasos, aún es escaso, aunque no descartan una lenta reactivación de sus actividades en fiestas.

“Lenta hay mucha gente que celebra que está pasando esto y no hay que bajar la guardia, pero hay que aprender a vivir. Los salones de fiestas están al 30 o 50%, poco a poco se va activando; hasta hace tres días cumplía ocho meses de no tener trabajo pero ya me cayó una función por fin”, comentó.

Y aunque hay quienes han retomado las fiestas en casas particulares, no están requiriendo de sus servicios para guardar las medidas sanitarias.

Como todo sector, el trabajador de la risa y la alegría aseguró que con la nueva normalidad han tenido que modificar sus actos; esto con la finalidad de respetar la sana distancia y evitar el contacto directo con los asistentes al show.

Te puede interesar:

“Hoy te puedo decir que en las casas particulares son pocas las gentes que van a las fiestas y que tienen poco invitados, porque no quieren tener muchos invitados por cuestiones de salud esa es una; y la otra parte es que hacemos nuestros espectáculo guardando la sana distancia con el público, tratamos de no tener contacto físico por cuestiones de la salud”, comentó el integrante de Payasos Urbanos.

La agrupación Payasos Urbanos confía en que, a partir del último mes del año, las contrataciones tiendan a incrementar.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen