Payasos piden trabajo en malecón y zócalo de Veracruz

Payasos piden trabajo en malecón y zócalo que integran de la Asociación de Artistas Populares, Payasos y Animadores del Puerto.

Pidieron a las autoridades municipales, que les permitan volver a trabajar en la zona del malecón y el zócalo de la ciudad, debido a que ya son muchos meses sin poder trabajar.

José del Pilar Cetina Benítez, el payasito “Yoselín”, dijo que son cerca de 25 personas las que se dedicaban a esa labor y tras las disposiciones sanitarias se quedaron sin fuente de ingresos.

Por ello, urge que les permitan el retorno a sus actividades, dentro de las medidas que exige la “nueva normalidad”.

Te puede interesar:

Payasos piden trabajo en malecón y zócalo y logran juntar sólo 250 y 300 pesos para llevar de comer a su familia

Por el momento, únicamente están laborando en los camiones, donde se enfrentan a que los camiones van casi vacíos o la gente no cuenta con dinero.

Sin embargo, diariamente logran juntar entre 250 y 300, que le permite llevar de comer a su familia.

“Yo en los camiones me pongo un sueldo base, yo quiero trabajar en diez camiones y en esos diez camiones me llevo 250 a 300 pesos para la comida no hay más, ya para otras cosas hay que ir ahorrando de eso mismo, guardando de 50 pesos para la renta y los servicios”, comentó.

Sin embargo, lo cierto es que hay varios de sus compañeros que han cambiado esta actividad, por empleos alternativos para buscar el sustento de sus familias, como plomeros, albañiles, entre otros oficios ante la necesidad de tener ingresos.

Twitter @ElDictamen.