Payaso Tontolín Pocos Peines nunca acreditó su paternidad

Payaso Tontolín Pocos Peines perdió a sus hijos, desde el pasado 15 de mayo, por instrucciones de la FGE, pues los cuatro menores quedaron bajo resguardo del DIF de Veracruz; estaban hambrientos y drogados.

Tras un reporte del área jurídica de la Policía Naval, que alertaba sobre cuatro menores de edad, que se encontraban asoleados, hambrientos y drogados, a las afueras del Acuario de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE), determinó que quedarán bajo resguardo del DIF Municipal, hasta que el adulto que los acompañaba, acreditara su parentesco.

Se trataba del señor Irán “N”, más conocido como el payaso “Tontolín Pocos Peines”, quien nunca pudo acreditar que era padre biológico de los cuatro menores de edad.

Yamileth Herrera Díaz, directora del DIF de Veracruz, aseguró que la denuncia la hicieron algunos ciudadanos que se percataron que esta persona, incluso invita a los pequeños a consumir sustancias tóxicas, quizás con la finalidad de que aguantaran el hambre y los fuertes rayos del sol.

“Es la fiscalía quien decide dictar la medida de resguardo, el DIF no quita a los niños, el DIF no tiene la capacidad jurídica para poder quitar la custodia de nadie, simplemente acudimos al llamado de una autoridad judicial, como fue el resguardo de estos cuatro menores, al no acreditar parentesco el señor Irán, se procedió al resguardo de los menores”, comentó.

Se trata de tres niños y una niña, cuyas edades oscilan entre los 3, 11, 9 y 7 años de edad, respectivamente.

“Al no haber parentesco, obviamente ya en las entrevistas posteriores con estos pequeños, que realiza el departamento de psicología y trabajo social, tres argumentaron ser hermanitos, la otra pequeña no, al parecer es una niña, al parecer amiga de ellos, hasta ahorita no sabemos si esta niña es de Veracruz, porque no ha podido dar mayor información”, comentó.

Cabe hacer mención que el señor Irán “N”, más conocido como el Payaso Tontolín, venía de la ciudad de León Guanajuato, y que llegaron al puerto de Veracruz, desde las pasadas fiestas carnestolendas y que vivían en un pequeño cuarto por el mercado Hidalgo.

Payaso Tontolín Pocos Peines cuidaba a tres niños de menos de 12 años

Esta misma versión fue respaldada por los menores de edad.

Explicó que se abrió una carpeta de investigación, para que el señor Irán de 35 años de edad, de ocupación payaso, acreditara su parentesco, sin embargo, nunca pudo demostrar que era padre o pariente de los menores.

Ahora los pequeños deberán esperar a que algún familiar los reclame, y por el momento no pueden ser considerados como huérfanos.

