Paty Lobeira: Veracruz contará con un refugio para mujeres víctimas de violencia  

Paty Lobeira: el municipio de Veracruz contará con un refugio para mujeres víctimas de violencia

El actual gobierno municipal de Veracruz ya trabaja en el proyecto para la creación de un refugio para mujeres víctimas de violencia, sin embargo, no será en este primer año de administración, toda vez que se requiere determinar el sitio, los protocolos de acción y diversos elementos que garanticen la efectiva protección a este sector de la población, reveló la presidenta municipal de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez.

Agregó que, ante la grave situación de violencia que viven las mujeres en este país, el brindar espacios que respondan a las demandas de estas personas es una prioridad que se deberá atender con la debida responsabilidad, apegados a las normativas jurídicas y sanitarias correspondientes.

“Sí de hecho tenemos ese proyecto. No se haría en este primer año, tenemos que desarrollarlo bien y, además, es un proyecto que no se debe dar a conocer la dirección, entonces, tenemos que buscar un lugar estratégico, en donde las mujeres puedan llegar, puedan acercarse, que sepan que no van a ser encontradas porque son muchas mujeres que fueron violentadas y que están huyendo de esa violencia precisamente”.

“Tenemos que asegurarles que no van a ser encontradas, que se resguardadas a ellas y a su familia, sobre todo, si son niños, en un ambiente seguro”, dijo en entrevista.

Al refrendar que la seguridad de las mujeres es fundamental, la edil porteña subrayó que toda la labor de la actual administración municipal que encabeza se dirigirá con perspectiva de género.

De tal manera que se atiendan las demandas de este sector de la población de vivir en un ambiente sin temor, en paz y con justicia social.

“La seguridad de las mujeres es primordial, nosotros estamos trabajando en cada esfera del ayuntamiento para poder asegurar que estén viviendo las mujeres libremente, pero, sobre todo, en una forma segura, que en el transporte público puedan ir seguras, también en las calles, cuando caminen a través de los senderos seguros, tenemos que implementar en cada obra que nosotros hagamos la perspectiva de género”, expuso la munícipe.

Por otro lado, Lobeira Rodríguez, resaltó que, desde el primer momento de su administración, se ha trabajado dando atención a las veracruzanas víctimas de violencia a través del Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz (Immuver) y de la Mesa Interinstitucional que sesiona los días 25 de cada mes para dar seguimiento a los casos que atienden.

“Sí, se han estado haciendo, han tenido éxito y no nada más vamos a seguir con las mesas, sino vamos a hacer todo un proyecto, en donde vayamos a la par, tanto las fuerzas del orden, como el ayuntamiento, como la sociedad, viendo soluciones para que las mujeres podamos vivir en este puerto tan bonito, pero de manera segura”, finalizó.

