Paty Lobeira celebra a los niños de Veracruz con luchas libres

Con un mega evento de luchas libres en la Macroplaza del Malecón, en donde se tuvo la presencia como luchador estrella a “Octagón”, el “ídolo de los niños”, la alcaldesa Patricia Lobeira de Yunes celebró a los pequeños por el “Día del Niño”.

La alcaldesa se dijo feliz de festejarlos de esta forma y sobre todo de que pasaran de un rato agradable y disfrutaran de este espectáculo en familia. “Esta función de lucha libre es un gran regalo para todos los niños y para todas las familias veracruzanas; quisimos celebrarlos a lo grande en este día tan especial para ellos”.

En la lucha de herederos se enfrentaron el Hijo de Octagón y el Tigre Blanco contra el Hijo del Pirata Morgan y el Hijo de Fishman y en la lucha de poder a poder Emperador Azteca vs. Legendario vs. Dick Angelo 3G, así también en la lucha de mano a mano Ferrerito Jr vs. Kronos y en la lucha de reyes Tiburón y Michael vs. Triple X Jr., y Faisán Jr.

Antes de presenciar la lucha estelar protagonizada por las leyendas del cuadrilátero Octagón y Blue Demon Jr. contra Fuerza Guerrera y Pirata Morgán, la alcaldesa Patricia Lobeira de Yunes le hizo entrega a “Octagón” de un reconocimiento por sus 40 años de trayectoria dentro de las luchas libres profesionales.

Por su parte “Octagón” regaló a la alcaldesa la primer máscara con la que se iniciara en las luchas.

Al finalizar el espectáculo de las luchas libres, la alcaldesa Patricia Lobeira de Yunes realizó la rifa de bicicletas y regaló balones a los niños.

