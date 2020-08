Pasaje espera hasta 50 minutos a que pase un camión urbano en Veracruz, tras una larga jornada de trabajo, que se ha agudizado por las medidas de sanidad que se deben de tomar, dentro de la “nueva normalidad”, algunos trabajadores solo tienen el deseo de llegar rápido a casa, quizás darse un baño y poder sentarse a comer.

Sin embargo, con la reducción del 50 por ciento de los camiones urbanos debido a la pandemia, los usuarios permanecen en la parada hasta 50 minutos, cuando normalmente esperaban entre 5 y 10 minutos.

Claudia, trabaja en una empresa ubicada en la avenida Rafael Cuervo de esta ciudad, es casada y tienes tres hijos, que los debe recoger en casa de sus abuelos.

Su horario de salida es a las 5 de la tarde, sin embargo, desde la contingencia sanitaria, su regreso a casa, se ha prolongado hasta una hora.

“Al principio tenía problemas con mis papás, que me cuidan a mis hijos, porque me cuestionaban que porque llegaba tan tarde, porque casi siempre llegaba en media hora máximo, ahora casi no hay camiones y de verdad me tardo hasta 50 minutos en la parada, expuesta a un contagio, porque se junta mucha gente que trae cubrebocas y otros que de plano no se los ponen”, comentó.

Te puede interesar:

La reducción de unidades, hace que las personas se junten en las paradas y no respeten la sana distancia, exponiéndolos a ser contagiados de covid-19, debido a que hay personas que traen cubrebocas y otros que no.

Esta situación se da principalmente en las horas pico, entre las 8 a 10 de la mañana, de la una a dos de la tarde y de las 5 y 8 de la noche.

Camión urbano en Veracruz demora para ser arribado por pasajeros

Como Claudia, existen muchos casos más, que por necesidad, tienen que esperar un camión del transporte, para poder llegar a casa.

En algunas ocasiones, la sombra de la parada del camión no basta para todos, y esos 50 minutos de espera, lo hace bajo los fuertes rayos del sol.

Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.