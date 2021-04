El actor Tomás Goros lamentó que los partidos políticos manejen a los artistas y deportistas para ganar votos en las elecciones, ya que éstos no tienen conocimiento en administración pública

Conductores de televisión, actores, deportistas y cantantes han sido anunciados por diferentes partidos políticos para buscar un lugar en la boleta electoral y, a través de su fama, salir ganadores en el próximo proceso electoral.

Ante esta situación, el actor Tomás Goros lamentó que ahora los artistas sean utilizados por los partidos políticos.

Lamentó que colegas actores estén buscando puestos en la política

Lamentó aún más que algunos colegas estén en busca de algún cargo de elección popular, sin tener ningún conocimiento en leyes y en la administración pública.

Por esta situación, únicamente llegarán al cargo, en caso de ser favorecidos por el voto de los mexicanos para ser manipulados por los mismos partidos políticos.

Dijo que partidos usan la “fama” de los actores y figuras públicas para ganar votos. (FOTO: Flor Meza)

“Híjole, es que lamentablemente muchos artistas son utilizados, es decir, como tienen fama, lamentablemente tiene doble filo, puede ser utilizado de manera positiva o negativa, porque yo puedo ser muy famoso y a lo mejor, no tan mala persona, pero no tengo una idea de la política y me meto a un cargo que no sé y nada más el partido me va a manipular, ya ganaste ahora vas a hacer lo que yo te digo”, comentó.

Destacó que tampoco demerita que algunos actores famosos que si se han metido en la política seriamente y que quieren cambiar las cosas y para lograrlo utilizan su fama.

Tomás Goros está filmando en Veracruz

“Tampoco lo veo mal, pero lamentablemente mucha gente, como deportistas, actores y cantantes se han metido a la política, con el único fin de ayudar a ciertos partidos y eso sí no me gusta, si tienes vocación es maravilloso”, comentó.

El actor Tomás Goros, a sus 62 años de edad y con una carrera de 40 años en el medio artístico, se dijo muy contento de estar filmando en el puerto de Veracruz, donde los jarochos en todo momento les dan muestras de cariño.

Lamentó nulo apoyo de autoridades estatales durante filmación en Veracruz

Aunque lamentó la falta de apoyo logístico por parte de las autoridades estatales y municipales.

“Sólo tengo un comentario que hacer, que las autoridades no nos han apoyado, creo que el cine es parte de la cultura de un pueblo por un lado y por otro lado, si tú en tu película van a salir escenarios del puerto, lo promueves a nivel nacional e internacional, porque nunca sabes a donde puede llegar esta película y creo yo que las autoridades de turismo municipales podrían apoyarnos, no estoy hablando de dinero sino en algunas cuestiones de permisos y algún tipo de financiamiento para ayudar a gasto, porque son películas de bajo presupuesto, no son de gran formato y los productores hacen un esfuerzo muy grande por hacer una película”, comentó.

Te puede interesar:

Citó como ejemplo que en Irapuato y Chiapas las autoridades municipales apoyaron mucho a las producciones en materia de logística, donde se cerraron calles para realizar algunas persecuciones.

“Ha habido mucho apoyo, pero aquí no hubo respuesta, es lo único lamentó”, comentó.

Explicó que antes de iniciar el rodaje de la película “La traición del chiquito”, el actor y productor de la película, Eduardo Castillo, alias “El Peligro”, se reunió con algunas autoridades y simplemente no les pusieron atención.

Se trataba de proponer algunas locaciones del puerto, para realizar algunas grabaciones y contar con el apoyo del cierre de calles.

Partidos políticos usan artistas para ganar elecciones: actor Tomás Goros

Lamentó esta situación porque el cine es una gran plataforma para promover el puerto de Veracruz, en el turismo nacional e internacional.

Destacó que incluso las autoridades de la Secretaría de Turismo a nivel estatal no los contactaron para nada. Concluyó que el arte no tiene banderas políticas.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.