Ante el hartazgo social que existe contra los partidos políticos ya conocidos; Unidad Ciudadana vislumbra un panorama positivo para este instituto político durante el proceso electoral del 2021.

José Rodríguez Sánchez, secretario del Comité Directivo Municipal del Partido Unidad Ciudadana en Veracruz, aseguró que la prioridad es dar a conocer esta nueva opción política, que cuenta con representantes que participarán en las próximas elecciones a nivel local.

Partido Unidad Ciudadana tendrá candidatos ciudadanos y no políticos

“Yo lo veo muy bien, porque la sociedad tiene un tipo de hartazgo a lo mismo, porque siempre son las mismas personas las que participan en la política y realmente no tienen un interés real por que el ciudadano tenga tranquilidad; y no vemos que los gobiernos, todo lo contrario quieren que el ciudadano este bajo su control y a sus pies. Ya tenemos mucho de donde crecer y participar; para empezar, estamos viendo que será una elección atípica, por lo que ha pasado este año. Por la pandemia del COVID-19 no será una elección normal, seguro van a haber modificaciones en la reglamentación del OPLE o INE. Serán unas campañas diferentes, lo cual nos tienen entusiasmados; porque habrá mayores facilidades de competir con los monstruos de partidos que solo saben comprar con dinero”, comentó.

Destacó que los posibles cantidatos a cargos de elección popular en el proceso electoral del 2021, serán ciudadanos y no políticos.

“No están participando políticos, no estamos cerrados a que participen políticos; sin embargo queremos a personas que realmente estén interesadas en el bienestar de Veracruz y de la región”, comentó.

Cabe hacer mención que en este evento, se realizó el nombramiento de José Tomás Riande Ramo, como coordinador distrital del organismo político.

Ahí estuvo presente el presidente estatal de PEC y el coordinador regional, Francisco Hernández Toriz.

