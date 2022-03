Participar en la revocación de mandato es una cuestión personal: Diócesis de Veracruz

Con miras al proceso de revocación de mandato a realizarse el próximo 10 de abril, el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, aseguró que no existe ninguna línea para los fieles o sacerdotes, que son libres de participar o no.

“Eso es de cada uno, esa es una cuestión muy personal y de libertad, cada quién irá y tendrá que algunos supongo que participarán”, comentó.

El entrevistado agregó que “no, es una libertad de cada ciudadano que nadie puede imponer a nadie, ni tampoco hay una línea, es una opción que tiene cualquier ciudadano de ejercer su libertad”.

Briseño Arch, aseguró que la ciudadanía debería de participar en todos los procesos democráticos de nuestro país, como una manera de formar parte en la toma de decisiones.

“Yo realmente o sea no es que tenga una opinión, es algo que se invita a participar en una revocación de mandato, yo siempre he dicho que hay que participar en todos estos eventos y no puedo decir si alguna persona quiere dejar de participar está en su derecho de dejar de participar, yo la verdad no tengo una línea ni una forma de pensar en ese sentido, yo creo que de acuerdo a su conciencia debe de actuar porque yo ahí si veo más que una línea, unos pensamientos, como las vacunas yo creo que todos deberían de vacunarse y ustedes saben que hay gente que no se quiera vacunar y hay que respetar”, comentó.

Carlos Briseño Arch, obispo de la Diócesis de Veracruz, dijo que al momento desconoce si participará en el proceso de revocación de mandato el próximo 10 de abril.

“Pues todavía no sé, lo estoy pensando, yo creo que sí, supongo que sí, pero aún estoy en discernimiento, tengo que ver como va a estar, donde están las casillas, o si tengo que ir a un sitio u otro, por los compromisos que se tienen”, comentó.

Al final, la iglesia católica hace el llamado a realizar un discernimiento y que cada ciudadano haga lo que considere más conveniente.

“A participar, siempre hay que participar en todo lo que sea para bien de los demás, porque después nos quejamos, de otra manera tenemos que participar en los que se nos convoca, siempre y cuando cada quién lo haga de acuerdo a su propia conciencia”, concluyó.

