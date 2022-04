Participan 800 elementos en el operativo Semana Santa en Veracruz  

Un total de 800 elementos de diferentes áreas del Ayuntamiento de Veracruz, Armada de México y Seguridad Pública Estatal, forman parte del operativo de Semana Santa 2022, que arranca este mismo viernes, con la finalidad de garantizar un saldo blanco en las zonas turísticas y de playas de la ciudad, dijo el director de Protección Civil, Alfonso García Cardona.

“Mira el número del ayuntamiento como tal no te lo puedo proporcionar porque está combinado todo esto, hablándote de la parte de Veracruz es de alrededor de 800 elementos, entre diversas direcciones del ayuntamiento, en el cual las áreas administrativas se integran a las áreas operativas para ser vigilantes también, no hacer trabajos operativos pero si estar vigilando para poderlos reportar de manera inmediata, además se junta la gente de la Armada de México, en la zona de Veracruz y gente de seguridad pública para la cuestión de vigilancia en las entradas de las ciudad”, comentó.

Por parte del municipio de Veracruz, estarán operando el personal de la dirección de gobernación, comercio, limpia pública, parques y jardines, mantenimiento urbano y protección civil, que sumarán alrededor de 25 elementos.

Mientras que la seguridad estará a cargo de los elementos de Seguridad Pública Estatal la Policía Naval.

La mayor vigilancia se concentrará en la zona de playas y turísticas como la Macroplaza del Malecón, el zócalo y las plazas comerciales, mientras que las playas tendrán un horario de ingreso de 9:00 de la mañana a 6:30 de la tarde, donde habrá presencia de guardavidas, ya transcurrido este horario se invitará a los bañistas a retirarse de la zona.

García Cardona, dijo que se prevé el arribo de un importante número de bañistas en la zona de playas, donde habrá presencial de 40 guardavidas en la zona de playas.

“De nada va a servir que tenga 40 guardavidas en la zona de playas, junto con toda la señalética, si yo como usuario de cualquier cuerpo de agua no hago caso a las indicaciones, si uo no lo hago algo tarde que temprano algo me va a ocurrir”, comentó.

Exhortó a los visitantes a respetar las indicaciones de las autoridades, debido a que todos los cuerpos de agua son peligrosos, incluso los que no tienen corriente y se deben de tomar las precauciones debidas.

Destacó que no habrá vigilancia en las lagunas, porque no está permitido ingresar a las mismas por la peligrosidad que representa.

Por las cuestiones de la pandemia, se pide que se respete la sana distancia y que se use en cubre bocas en las zonas cerradas.

