Parte de la ciudadanía aún se resiste al uso de cubrebocas: PC Boca del Río

De acuerdo con el titular de Protección Civil en Boca del Río, gran parte de la ciudadanía aún se resiste al uso de cubrebocas

La dirección de Protección Civil de Boca del Río mantiene operativo permanente de vigilancia, especialmente, en puntos turísticos de la ciudad, para solicitar a la población a que aplique los protocolos establecidos por el sector salud debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia por covid-19.

Sin embargo, algunos ciudadanos aún se rehúsan al uso del cubrebocas, reconoció el titular de dicha área municipal, Andrés Escalera Pavón.

Pese a esta situación, comentó que continuarán insistiendo en los recorridos en que locales y visitantes utilicen el cubrebocas, mascarillas y guarden la sana distancia para prevenir contagios.

“Como en todo y como desde un principio, hay gente que no tiene la responsabilidad cívica en este sentido. No usan el cubrebocas, piensan que ya vacunados tampoco pueden usarlo, es un poquito del tema de cada uno. Si tenemos a veces algunas situaciones que se complican, pero no podemos hacer más. La invitación sigue y seguirá”.

El titular de dicha área municipal, Andrés Escalera Pavón. Foto: Javier Tello

El funcionario boqueño indicó que la resistencia presentada ha sido tanto de locales como de turistas, quienes con frecuencia consideran que una vez inoculados serán inmunes.

El director de protección civil de esa localidad aclaró que pese a ser autoridad, no tienen facultades para penalizar alguna de esas conductas, sin embargo, insistió en que continuarán invitando a las familias a que se cuiden y lleven a cabo dichas medidas sanitarias.

“No, tenemos que exhortarlo, invitarlos, no podemos hacer más”, dijo el entrevistado.

Te puede interesar:

Por su parte, resaltó la gran disposición del comercio organizado, quienes se han aplicado puntualmente a seguir los protocolos establecidos y ellos mismos, invitan a sus clientes a hacer lo propio por el bienestar de ambas partes.

Escalera Pavón mencionó que en la medida en que sociedad y gobierno trabajen de la mano se podrá tener mayor control de las infecciones y la actividad económica y turística permanecerán.

Finalmente, hizo un llamado a la población para que contribuya a prevenir contagios en esta tercera ola de covid-19.

“No tenemos que bajar la guardia porque esto es una realidad. La tercera ola la estamos viendo. Tenemos que cuidarnos”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.